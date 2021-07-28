 

Звезде сериала “Побег” Вентворту Миллеру поставили диагноз “аутизм”

28.07.2021, 17:26, Разное
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Последние годы известные люди все чаще открыто говорят о психологических проблемах, с которыми сталкиваются, и ментальном здоровье в целом. Принц Гарри совместно с Опрой Уинфри этому вопросу посвятили целый документальный цикл The Me You Can’t See (“Тот я, которого ты не видишь”). А теперь 49-летний Вентворт Миллер, известный по ролям Майкла Скофилда в сериале “Побег”, а также Капитана Холода в сериалах “Флэш” и “Легенды завтрашнего дня”, признался, что врачи поставили ему диагноз “аутизм”.

Об этом он рассказал своим подписчикам в сети, пояснив, что официальному вердикту докторов предшествовала самодиагностика. Оказалось, что актер и прежде подозревал, что с ним “что-то не так”, наблюдал у себя признаки аутического расстройства, но не сразу обратился к специалистам. Миллер заметил, что процесс диагностики непростой и длительный, и посчитал, что эта процедура требует пересмотра.

Актер выразил благодарность пандемии и связанному с ней карантину, благодаря которому он смог вплотную заняться своим здоровьем. И вообще считает диагноз “подарком”. Вентворт признался, что, зная не так много об аутизме, как бы ему хотелось, намерен изучить вопрос, познакомиться с другими люди, которые живут с этим диагнозом, и рассказать о сообществе аутистов как можно большему количеству людей.

Я недостаточно знаю об аутизме. Сейчас, похоже, моя задача – улучшить это понимание. Мне предстоит переосмысление пятидесятилетнего жизненного опыта через новую призму. На это потребуется время. Я не хочу громко высказываться о том, что плохо знаю. Просто хочу отметить, что сейчас нахожусь в этой точке, – написал актер.

Звезды сериала “Побег” Доминик Перселл и Вентворт Миллер

Вентворт Миллер, который в 2013 году совершил каминг-аут, признав свою гомосексуальность, далеко не первый артист, у которого диагноз аутизм. Лауреат премии “Оскар” Энтони Хопкинс узнал, что страдает аутизмом, накануне своего 80-летия. Звезде “Убить Билла” Дэрил Ханне поставили диагноз в детстве, а позже сменили на “синдром Аспергера”. Биллу Гейтсу поставили диагноз “высокофункциональный аутизма – синдром Аспергера” журналисты журнала Time. Они сравнили его письма и речь с теми примерами симптомов аутизма, которые привел британский невролог Оливер Сакс в своей книге “Антрополог на Марсе”.

Вентворт Миллер в сериале “Побег”



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