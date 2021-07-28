Рита Ора, Тайка Вайтити, Пэрис Джексон и другие на вечеринке в честь 48-летия Кейт Бекинсейл

Звезда таких фильмов, как “Перл-Харбор”, “Интуиция”, “Вспомнить все” и “Другой мир”, актриса Кейт Бекинсейл на днях отметила очередной день рождения. На шумный праздник в доме артистки в Лос-Анджелесе собрались близкие и друзья, в том числе дочь именинницы от Майкла Шина 22-летняя Лили Мо Шин, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон, звезда сериала “Ход королевы” Аня Тейлор-Джой, Лаверн Кокс, комик Сара Сильверман, британский актер Дэмсон Идрис и многие другие. Фотоотчет с вечеринки Кейт разместила на страницах своего Instagram.

На празднике “засветилась” и новая голливудская пара – певица Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити. Напомним, о романе певицы и оскароносного режиссера (в 2020 году он получил премию “Оскар” в номинации “Лучший адаптированный сценарий” за фильм “Кролик Джоджо) таблоиды один за другим стали говорить в апреле этого года. В конце весны она подтвердила слухи, опубликовав совместное фото с Тайкой в Instagram. А чуть позже влюбленные впервые вместе попали в объективы папарацци.

Судя по фото, праздник определенно удался. Родившись под знаком льва, Кейт сделала именно это животное символом вечеринки. Во дворе дома появилась целая композиция из большого льва и львят, у которой гости устроили импровизированную фотосессию.

Кейт Бекинсейл с дочерью Лили, Тайка Вайтити и Рита Ора, Джай Кортни, Дэвид Шектер и Дэмсон Идрис

На свой праздник Кейт надела блестящее черное платье с разрезом, подчеркивающее фигуру, и босоножки на высоком каблуке. Бесинсейл выглядит роскошно и говорит о возрасте легко. Год назад, в интервью британскому Women’s Health она признавалась, что получает удовольствие от жизни сейчас так же сильно, как и в 20.

Такое ощущение, что это практически политический акт – быть женщиной старше 32 лет и получать от жизни хоть какое-то удовольствие. И я даже не имею в виду вечеринки и алкоголь, потому что не увлекаюсь ни первым ни вторым – я говорю об обычном веселье и свиданиях. И об отказе от мысли: “О, я буду сидеть дома, вязать крючком и ждать менопаузу”. Все, что выходит за рамки этой фразы, выглядит рискованным для женщины, и я считаю это просто смешным. Я постоянно вижу, как мужчины делают, что хотят – в отношениях ли или в своих решениях купить новый байк или сделать тату. И никто не задается вопросами: “Почему он не завел больше детей?”, “Он вообще когда-нибудь станет отцом?” или “Почему у него столько девушек?” – говорила актриса.

Тайка Вайтити и Рита Ора

Пэрис Джексон и Аня Тейлор-Джой с гостьей вечеринки

Напомним, что весной 2020-го стало известно, что 47-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом. Парень всего на два года старше ее дочери, но актрису возраст вохлюбленного совсем не смущал. Осенью прошлого года появилась информация, что актриса и музыкант расстались спустя 9 месяцев отношений. До знакомства с Гуди Кейт встречалась с 26-летним актером и музыкантом Питом Дэвидсоном, а также британским актером Джеком Уайтхоллом и еще несколькими не столь известными в шоу-бизнесе молодыми людьми. С Дэвидсоном Бекинсейл рассталась больше двух лет назад, а в ноябре 2019-го она официально развелась с режиссером Леном Уайзманом после 15 лет брака. Отношения, которые начались в далеком 2004-м, подошли к концу еще в ноябре 2015-го, когда Лен Уайзман заподозрил Бекинсейл в измене. Спустя год, в октябре 2016-го, он подал на развод. Но судебный процесс сильно затянулся. О том, что экс-супруги получили на руки документы, свидетельствующие об официальном окончании их отношений, сообщил TMZ.