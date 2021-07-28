Саша Савельева поделилась новым фото с сыном: “Когда не нужно слов”

37-летняя певица и экс-солистка группы “Фабрика” Саша Савельева и 48-летний актер Кирилл Сафонов больше двух лет наслаждаются родительскими обязанностями – у супругов подрастает сын Леон. Однако нежными и милыми кадрами из семейного архива они делятся крайне редко. Сегодня Савельева опубликовала черно-белую фотографию с Леоном на руках, сделанную, судя по отметке, в Серебряном бору – парке на северо-западе Москвы. Родители (вероятно, кадр сделан Кириллом) провели день на городском пляже и радовались хорошей июльской погоде.

Когда не нужно слов, – подписала снимок Саша.

Саша Савельева с сыном Леоном

Александра Савельева и Кирилл Сафонов женаты с 2010 года. В марте 2019-го у пары родился первенец, которого они назвали Леоном. За первый год его жизни в Instagram Савельевой не появилось ни одного его снимка — даже со спины, а вот кадры самой себя во время беременности певица выкладывала всего пару раз. К примеру, подобным фото она подвела итоги года в конце декабря 2019-го, а ровно год назад поздравила так сына с первым днем рождения. После рождения сына Савельева покинула группу “Фабрика”, солисткой которой она была 16 лет.

Леон – первый и долгожданный ребенок в семье певицы и ее мужа. 22 марта ему исполнилось два года. Как родители провели этот день, смотрите здесь. В апреле Саша рассказывала своим подписчикам, что “папа, конечно, им всячески помогал, и даже выпихивал ее на встречу с подружками или на студию, чтоб она немного сменила картинку”, а также поддержала всех мам, кому сейчас трудно.

В начале июля по случаю Дня семьи, любви и верности актриса поделилась видео с прогулки с мужем и малышом. В подписи Саша призналась, что у них до сих пор нет общего фото:

Муж, отец! Семья! Люблю.

Хотела выложить фото где мы втроем, но у нас ни одной приличной нет пока. Поэтому вам разбор сказки “Маша и Медведи”.

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Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)

Кирилл Сафонов и Саша Савельева