Скандалы: Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших

Швейцария прекратила дело об отмывании денег «неустановленных» российских чиновников, связанное с Сергеем Магнитским

Генеральная прокуратура Швейцарии окончательно прекратила уголовное расследование в отношении неустановленных российских чиновников и предпринимателей, которые, по версии следствия, могли быть причастны к отмыванию в этой стране денег, похищенных из России, в период с 2008 по 2010 год. Инициатором расследования выступил основатель фонда Hermitage Capital Management Ltd Уильям Браудер, якобы опиравшийся на материалы покойного аудитора Сергея Магнитского. Прокуроры пришли к выводу, что фонд в любом случае не является потерпевшей стороной по данному делу. Адвокат одного из российских фигурантов расследования назвала это решение победой.

Впервые прокуратура Швейцарии поставила под сомнение данные, предоставленные Уильямом Браудером, еще в прошлом году, прекратив основное производство по уголовному делу о предполагаемом отмывании (см. “Ъ” от 21 декабря 2020 года).

При этом из замороженных в стране средств в бюджет Швейцарии было конфисковано 4 млн франков.

Расследование по заявлению господина Браудера проводилось с марта 2011 года в отношении неизвестных лиц, подозреваемых в отмывании денег (ст. 305bis УК Швейцарии).

По версии заявителя и первоначальным подозрениям прокуроров, в результате налоговых махинаций в России в период с 2008 по 2010 год был получен эквивалент $230 млн, который пытались легализовать в Швейцарии. Часть денег, около 18 млн франков, суд арестовал по требованию прокуроров. Среди этих средств оказались, в частности, деньги предпринимателя Дениса Кацыва — сына бывшего министра транспорта Московской области, а позже вице-президента РЖД Петра Кацыва.

В самом фонде считали, что к выводу из РФ части средств, около $40 млн, были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени.

Чтобы доказать возможное криминальное происхождение средств, прокуроры запросили информацию как у своих банкиров, так и в России, Молдавии, Латвии, на Кипре и даже в США. Полученные из этих стран ответы были проанализированы финансовыми экспертами, привлеченными надзорным органом.

Последние и пришли к выводу, что найденные в Швейцарии средства никак не связаны с расследованиями, проведенными Уильямом Браудером и покойным аудитором Магнитским.

«Расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдывали бы обвинения, выдвинутые против кого-либо в Швейцарии, поэтому и было принято решение закрыть производство в соответствии с п. 1а ст. 319 УПК Швейцарии»,— говорится в заявлении, распространенном прокуратурой.

Тем не менее, подчеркнули в надзорном ведомстве, учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России, власти распорядилась конфисковать часть из них, а именно 4 млн франков.

Следует отметить, что Hermitage, признанный потерпевшей стороной по данному делу и претендовавший на часть арестованных активов, был лишен данного статуса в ходе прокурорского расследования.

Не удалось доказать, что средства, ставшие предметом расследования в Швейцарии, были получены в результате преступления, совершенного в отношении Hermitage»,— отметили в прокуратуре.

Стороны по делу еще могут обжаловать данное решение в суде.

Аудитор Сергей Магнитский, обвиняемый в неуплате налогов, скончался в СИЗО в 2009 году. Его смерть послужила поводом для принятия в США санкций в отношении лиц, причастных к его уголовному преследованию.

Уильям Браудер был дважды заочно приговорен в России за неуплату налогов и преднамеренное банкротство, объявлен в розыск. Затем ему заодно предъявили обвинение в организации преступного сообщества, похитившего миллиарды рублей в России и отмывшего их за границей.

Адвокат Наталья Весельницкая, представляющая в этом деле Кацыва-младшего, расценила решение швейцарской прокуратуры как «однозначную победу». Однако при этом адвокат не смогла объяснить “Ъ”, на каком основании арестовали деньги ее клиента.

Как подчеркнула госпожа Весельницкая, в ноябре прошлого года прокуратура уведомила ее и господина Кацыва «о решении прекратить расследование». Тогда же, пояснила адвокат, ей стало известно о разблокировании счетов российского бизнесмена и удержании с них $78 тыс. Объяснения, почему именно эта сумма будет списана, прокуратура обещала дать в официальном решении. Однако почему в итоге сумма возросла в несколько раз, адвокат не знает, так как решение о прекращении дела еще не переведено с французского. «Пока я не могу комментировать этот пункт и не могу сказать, будем ли мы его обжаловать»,— подчеркнула адвокат. Однако Наталья Весельницкая считает, что главный итог расследования — признание того, что ни ее доверитель, ни Россия не имеют отношения к истории, «которой на протяжении десяти лет спекулировал дважды осужденный Уильям Браудер». Лишение господина Браудера статуса потерпевшего по этому делу, подчеркнула адвокат, «ярко характеризует отношение к нему со стороны прокуратуры Швейцарии».

Николай Сергеев, Владислав Трифонов