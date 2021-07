Пэрис Хилтон опровергла новости о своей беременности: “Жду свадьбы”

Вчера издание Page Six со ссылкой на анонимный источник опубликовало сенсационную новость – 40-летняя Пэрис Хилтон беременна и предположительно ждет близнецов. В качестве условного подтверждения были фото Хилтон с женихом Картером Реумом, на которых звезда идет в голубом летящем платье, а из-за ракурса кажется, что у нее округлившийся живот. Но уже вечером Пэрис опровергла информацию в своем авторском подскасте This Is Paris:

Единственное, что у меня сейчас в духовке – это лазанья, – пошутила она. – Я еще не беременна, я жду свадьбы, только после нее.

Также тот факт, что Пэрис не беременна, подтвердила и ее сестра, Ники Хилтон.

Пэрис и ее жених Картер, 4 июля 2021 года

Но в том, что светская львица хочет завести ребенка, сомнений нет. В августе прошлого года Пэрис рассказала изданию The Sunday Times, что мечтает стать матерью и, по совету своей давней подруги Ким Кардашьян, на всякий случай заморозила яйцеклетки. Спустя месяц в подкасте LadyGang Пэрис призналась, что хочет родить двойняшек – мальчика и девочку – и уже даже выбрала имя для своей будущей дочки – Лондон. А в январе в беседе на подкасте The Trend Reporter, сказала, что готовится к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Мы уже приступили к процедуре ЭКО: благодаря ей я смогу выбрать близнецов, если захочу. Об этом мне рассказала Ким Кардашьян, раньше я в теме не разбиралась. Я счастлива, что она дала мне хороший совет и познакомила со своим доктором (двоих младших детей для Ким Кардашьян и Канье Уэста выносила суррогатная мать – прим. ред.).

Похоже, Пэрис пока отложила планы на материнство. Сейчас она много работает – ведет свой подкаст и готовит к выхожу новое кулинарное шоу на Netflix Cooking With Paris, а главное – готовится к свадьбе.

Напомним, в свой день рождения, 17 февраля этого года, Пэрис получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Картера Реума. Помолвку отметили белой вечеринкой на экзотическом острове.

В прошлом году COVID ускорил очень многое. Я, которая постоянно путешествовала, впервые получила возможность остаться дома и переоценить то, что было на самом деле важно для меня. Мои отношения и время, которое я провела с Картером, были подарком. Я с нетерпением жду начала нашей следующей главы,– рассказала Пэрис в интервью журналу People. Избранник Пэрис довольно известный бизнесмен: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер автор книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Подробности же его романа с Пэрис стали известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.

Пэрис и Картер в день помолвки