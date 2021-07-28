 

Сокращение списков кандидатов вдвое ЦИК объяснил заботой об экологии

28.07.2021, 9:11, Разное
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ЦИК заявил об изменении списков кандидатов в бюллетенях, чтобы сократить расходы на бумагу.

С подобной инициативой выступил член ЦИК от ЛДПР Александр Курдюмов. Предложение было единогласно поддержано членами комиссии. Итоговую версию списков представят уже на самом голосовании 19 сентября.

Председатель ЦИК Элла Памфилова также сообщила, что «исключений» не будет, сокращения коснутся всех партий. На вопрос от представителя КПРФ как именно будут выбирать, кого из списка удалить Памфилова ответила, что количество кандидатов будет в таком же процентном соотношении, как и места в нынешнем созыве Государственной думе. Таким образом уменьшенная версия бюллетеня будет на 74% состоять из кандидатов от Единой России и на 26% из кандидатов других партий и самовыдвиженцев. Для большего экономия места, бюллетень будет двусторонним.

За инициативу ЦИК уже поблагодарила глава Якутии Сардана Авксентьева:

– Подобного рода мера могут кому-то показаться мелочными. Но на самом же деле это один из многих маленьких шагов к достижению большой цели. Подобными акциями мы сможем уменьшить потребность в древесине, что в свою очередь позволит нам минимизировать финансовый ущерб от пожаров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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