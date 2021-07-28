 

NASA скрывает существование планеты Нибиру – представитель геослужбы США

28.07.2021, 7:43, Разное
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Бывший ученый Геологической службы США Итан Троубридж поддержал теорию исследователей сообщив, что NASA узнало о существовании Нибиру более 30 лет назад, однако предпочло скрыть эту информацию от общественности.

По словам Троубриджа, американское космическое агентство NASA и Геологическая служба США (USGS) решили скрыть от общественности существование планеты-изгоя. Об этом Троубридж рассказал в эксклюзивном интервью Daily Star.

NASA скрывает существование планеты НибируУченый сообщил информационному изданию, что геослужба США узнала о планете Нибиру из сообщений NASA. В то время им было поручено проверить вероятность влияния небесного тела на происходящие климатические изменения на Земле.

Бывший сотрудник USGS также добавил, что информация о мифической планете строго засекречена, и о ее существовании знают около 50-ти сотрудников службы. Они реально представляют, что происходит на самом деле.

Троубридж подтвердил, что повышение уровня мирового океана и рост числа землетрясений являются прямым доказательством влияния Нибиру на Землю. По его словам, Нибиру в ближайшем будущем опустошит нашу планету.

Согласно официальным сообщениям NASA, планета Нибиру является всего лишь интернет-мистификацией.

Многие ученые считают, что любую планету, которая приблизится к Земле, можно рассмотреть в телескопы. Причем заметить ее можно было бы еще за несколько месяцев до сближения. Кроме этого, нахождение массивного тела в Солнечной системе непременно отразилось бы на орбитах других планет, что не осталось бы незамеченным.

Некоторые исследователи уверены, что в Интернет-пространство намерено вбрасывается подобная информация, чтобы отвлечь общественность от реального положения дел, касающихся происходящих на Земле климатических изменений и участившихся катаклизмов. Например, глобальное потепление можно объяснить приближением мифической планеты Нибиру, либо изменением орбиты Луны, либо еще чем-то загадочным, но только не влиянием человека.

Конспирологи во всем мире уже несколько лет занимаются поиском планеты Нибиру, утверждая, что девятая планета Солнечной системы якобы столкнется с нашей планетой в ближайшем будущем и вызовет массовые разрушения.



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