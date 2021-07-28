Русскоязычные СМИ Ирана

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Россия: ПВО Сирии уничтожила две израильские ракеты, выпущенные по объектам в провинции Дамаск

Июль 26, 2021

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщил, что сирийская система ПВО уничтожили две израильские ракеты, запущенные истребителями Израиля в провинцию Дамаск.

“Системы сирийской ПВО уничтожили две ракеты, выпущенные F-16 ВВС Израиля по объектам в Сейедат-Зейнабии провинции Дамаск”, сообщил в воскресенье вечером контр-адмирал Вадим Кулить. Об этом передает РИА “Новости”.

По словам российского чиновника, в воскресенье ночью два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сказал: “С применением находящихся на вооружении ПВО Вооруженных сил САР комплексов российского производства “Бук-М2Э” обе ракеты уничтожены”.

Сионистский режим периодически наносит удары по различным объектам в Сирии. По мнению экспертов, эти варварские атаки осуществляются в поддержку антисирийских террористов и с целью ослабления сирийской армии.

Последний случай имел место 22 июля, когда истребители F-16 запустили четыре ракеты по объектам в провинции Хомс.

Израильский шпион: Что такое Pegasus и как он работает?

Июль 23, 2021

Шпионская вредоносная программа Pegasus является одной из самых серьезных угроз для журналистов и активистов-правозащитников, поскольку правительства, выступающие против них, могут различными способами проникнуть в их сотовые телефоны, повредить их, практически создать проблемы в их работе.

Это побудило ИТ-специалистов и экспертов по безопасности ответить на неоднократные вопросы людей о том, что делать, чтобы обезопасить себя от атак вредоносных программ: «Если мы хотим быть честными, мы должны сказать, что ничего невозможно сделать».

Газета «Гардиан» в сообщении, представляя шпионскую программу Pegasus израильской компании NSO Group, которая следила за многими известными лицами, такими как президент Франции Эммануэль Макрон, и многими демократическими и правозащитными фигурами, пытается передать информацию об этой вредоносной программе и ее функции.

Как пишет «Гардиан», Pegasus – это мощная вредоносная шпионская программа, разработанная израильской компанией NSO Group, которая представлена правительствам разных стран мира. Вредоносная программа способна заражать миллиарды мобильных телефонов на базе iOS или Android и использовать их данные в разведывательных операциях.

Первую версию вредоносного ПО Pegasus обнаружили в 2016 году. В первой версии вредоносное ПО жертву возбуждали щелкнуть электронное письмо или телефонное сообщение. В результате этого заражался весь его мобильный телефон.

Однако с тех пор наступательные возможности компании NSO Group значительно развились. Теперь он поддерживает так называемые атаки с нулевым щелчком и не требует от владельца мобильного телефона никаких действий. В нынешних условиях это вредоносное ПО использует уязвимости в мобильных операционных системах, которые производители не успели исправить.

В 2019 году WhatsApp раскрыл, что вредоносная программа компании Group NSO отправило вредоносные ссылки на более чем 1400 мобильных телефонов, используя их слабые места в своих целях. Вредоносная программа Pegasus может легко проникнуть в сотовый телефон через звонок в WhatsApp, даже если человек не отвечает на звонок. По сути, в ходе своих шпионских операций Pegasus запускает специальный код на телефон и, таким образом, совершает вредоносные операции. К сожалению, вредоносная программа Pegasus в последнее время разрабатывает приложения, упрощающие доступ к миллионам мобильных телефонов Apple. Отреагировав на этот вопрос компания Apple заявила, что будет постоянно выпускать новые обновления с защитой от хакерских атак, таких как Pegasus.

Благодаря исследовательской работе руководителя Citizen Lab в правозащитной организации Amnesty International в Берлине Клаудио Гварнери, теперь больше, чем раньше стало ясно техническое понимание о вредоносной программе Pegasus, а также о том, какие вредоносные операции она выполняет после проникновения в мобильные телефоны. В частности, он указывает, что вредоносная программа Pegasus атакует сотовые телефоны таким образом, что жертве очень сложно понять, что против него проводится шпионская операция.

По оценкам, вредоносная программа Pegasus до сих пор успешно и активно следило за операционными системами Android и iOS. Кроме того, в исследованиях особо подчеркивалось, что компания NSO Group активно пытается найти новые уязвимости (новые слабые места), особенно в операционных системах iOS.

Следует отметить, что Pegasus также может быть установлен через беспроводной передатчик или приемник недалеко от места, где находится человек (человек, за которым следует слежка), и выполнять шпионскую операцию. А если украдут сотовый телефон жертвы, данная вредоносная программа может быть вручную установлена на его мобильный телефон и выгружена его информация.

Как только вредоносная программа Pegasus устанавливается на мобильный телефон, она может украсть всю информацию и файлы с этого телефона. Текстовые сообщения, история звонков, календари, электронные письма, а также история поисков могут быть объектами полной слежки через Pegasus.

Многие наблюдатели, эксперты по вопросам безопасности и ИТ-специалисты считают, что вредоносная программа Pegasus может делать то, что не может сделать даже владелец мобильного телефона. Это практически делает владельца мобильного телефона в абсолютную жертву для шпионского ПО Pegasus.

Юристы израильской компании NSO Group заявляют, что все, что было сказано о вредоносном ПО Pegasus, является всего лишь домыслом, а не фактом. Они описали все, что было сказано о Pegasus, как безосновательные слова. Однако до сих пор они не оспаривали никаких выводов о вредоносном ПО Pegasus.

Компания NSO Group вложила значительные средства в создание трудностей у других для обнаружения ее вредоносных программ и их действий. В нынешних условиях очень сложно выявить вредоносные операции программы Pegasus. Эксперты по безопасности отмечают, что более новые версии Pegasus, скорее всего, поместятся только в кратковременную память мобильных телефонов, и как только телефон будет выключен, их следы будут полностью удалены с мобильного телефона.

Шпионская вредоносная программа Pegasus является одной из самых серьезных угроз для журналистов и активистов-правозащитников, поскольку правительства, выступающие против них, могут различными способами проникнуть в их сотовые телефоны, повредить их, практически создать проблемы в их работе. Это побудило ИТ-специалистов и экспертов по безопасности ответить на неоднократные вопросы людей о том, что делать, чтобы обезопасить себя от атак вредоносных программ: «Если мы хотим быть честными, мы должны сказать, что ничего невозможно сделать».

Переворот в Тунисе – результат сотрудничества Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Франции

Июль 26, 2021

Муджтахид, известный саудовский информатор, опубликовал новые подробности событий в Тунисе и причастности Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Франции.

Президент Туниса Кайс Саид объявил в воскресенье, что пытается восстановить спокойствие в Тунисе с помощью нового премьер-министра, объявив об отставке премьер-министра и правительства и роспуске парламента.

Он оправдал свои действия в телеобращении, сказав: «Мы приняли эти решения, чтобы восстановить социальный мир в Тунисе и спасти страну».

Противники президента Туниса назвали его шаг “государственным переворотом” и нарушением Конституции и призвали к народной оппозиции и уличным протестам против этого.

Между тем, Муджтахид подчеркнул в серии твитов, что происходящее в Тунисе – это переворот под руководством президента Кайса Саида с целью полного уничтожения движения Эннахда (Партии возрождения) путем государственного переворота президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с целью изгнания «Братьев-мусульман».

Согласно твиту, в Тунисе переворот был осуществлен в сотрудничестве с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и Мухаммедом бен Заидом, наследным принцем Абу-Даби, Мухаммедом бин Сальманом, наследным принцем Саудовской Аравии и Франции.

Он сообщил, что тунисская и арабская медиа-сеть при закулисном управлении ОАЭ, Саудовской Аравией и Египтом была причастна к планированию переворота.

Ссылаясь на заявления, сделанные различными враждебными группировками в адрес Эннахды, включая бывшего адмирала Камаля аль-Акрута, наемника из ОАЭ, оправданного большинством тунисцев, Муджтахид добавил: «Демонстрации были похожи на демонстрации 30 июня в Египте».

Он напомнил:” Решение о роспуске парламента и правительства незаконно, потому что президент не проводил консультаций с премьер-министром и спикером парламента”.

Таким образом, муджтахид указал:” План Кайса Саида состоял в том, чтобы монополизировать власть, и его нападение на Эннахду было похоже на нападение ас-Сиси на “Братьев-мусульман”. В популярных кругах он говорит о системе правления, подобной системе Каддафи, как об альтернативе парламенту и выборам.

Муджтахид сказал: «Старые фотографии демонстраций использовались, чтобы осчастливить людей».

Он отметил, что, несмотря на существующие разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ, они согласились поддержать переворот.

В конце своих твитов он говорит: «Вы увидите этот момент в комментариях СМИ двух стран и в киберпространстве».

Сильный удар по террористической сети Моссад

Июль 27, 2021

Был сорван план террористов Моссад по саботажу и созданию беспорядков в Иране.

Генеральный директор контрразведки при министерстве информации и национальной безопасности Ирана объявил: “Благодаря наблюдению и контролю за разведывательными данными за пределами границ и обширными разведывательными операциям иранских сил безопасности, была обнаружена и арестована сеть агентов сионистского режима (Моссад) с крупными партиями оружия и боеприпасов после въезда на западную границу страны”.

Он отметил, что боевики Моссада намеревались использовать данное оборудование во время беспорядков и (для) убийства и подчеркнул: “Также в период проведения президентских выборов сионистский режим намеревался несколько раз осуществить акты саботажа в различных районах страны, но благодаря своевременным действиям иранских сил безопасности, данные террористические саботажи были предотвращены, и был нанесен серьезный удар по террористической сети Моссад в регионе”.

Генеральный директор контрразведки министерства информации и национальной безопасности Ирана заявил: “Их оружие включает пистолеты, гранаты, винчестеры, Калашников и боевые патроны, ряд из которых, такие как винчестер и гранаты, используются для провокации протестов”.

Видео: https://media.parstoday.com/video/4by3f32b8346561wxx0.mp4