Мир в огне – в буквальном смысле этого слова

Масштабы лесных пожаров во всем мире в этом году просто беспрецедентные – даже Сибирь горит. Вот что происходит

By Aspen Pflughoeft Jul 22, 2021,

Волонтеры готовятся к тушению лесного пожара в республике Саха (Якутия) в Сибири, Россия. 17 Июля 2021, фотоархив Иван Никифоров, Associated Press

Масштабы лесных пожаров в этом году просто беспрецедентные. Более сухие чем обычно условия, в сочетании с температурами выше средних по всему миру стали запалом для пожаров, сообщает CNN. Огромные по площади лесные пожары в США, Канаде и России продолжают опустошать отдаленные районы этих стран.

«Сезон пожаров становится длиннее, пожары становятся все мощнее, и вспыхивают они чаще, чем когда-либо прежде», – сказал каналу CNN доцент кафедры экологической географии Лондонской школы экономики Томас Смит.

Согласно CNN, пожарным остается только «вести нереально сложную, тяжелую и опасную битву чтобы задавить огненное инферно водяными бомбами и мощными струями из своих брандспойтов и предотвратить его распространение, сделав противопожарные разрывы».

Мир в огне – в буквальном смысле этого слова. Вот что происходит с лесными пожарами по всему миру.

Какова ситуация с лесными пожарами в Канаде?

Как сообщает BBC, в этом году, Канада уже зарегистрировала 4300 лесных пожаров в Британской Колумбии, Манитобе, Саскачеване и Онтарио. Особенно сильно пострадал юго-запад провинции Британская Колумбия, граничащей с Вашингтоном и Монтаной.

В среду, из-за продолжающихся лесных пожаров, Британская Колумбия объявила чрезвычайное положение, в Британской Колумбии объявлено чрезвычайное положение. В настоящее время в провинции горит около 300 пожаров, сообщает Al Jazeera.

По данным The New York Times, правительство провинции издало приказы об эвакуации, которые затрагивают более 5700 человек, и аварийные предупреждения об эвакуации, которые затрагивают еще 32000 человек.

Лесные пожары уже сожгли целые деревни, сообщает Deseret News.

Дым от лесных пожаров в Канаде стал настолько густым, что многие провинции по всей стране выпустили предупреждения о загрязнении воздуха, сообщает Global News. Лесные пожары стали настолько значительными, что их можно увидеть со спутников.

К сожалению, в западных провинциях Канады до сих пор нет признаков дождя, сообщает BBC.

Как обстоит дело с лесными пожарами в США?

Точно так же как и в Канаде, сезон лесных пожаров в США был более “горячим”, чем в предыдущие годы. По сообщению BBC, уже произошло более 4000 пожаров, в основном в западных штатах. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Deseret News, пожар в Орегоне по-прежнему остается крупнейшим активным пожаром в США .

Bootleg Fire горит на площади около 364 000 акров и пожар настолько сильный, что теперь создает свою собственную погоду, сообщает Yahoo News. Огонь Bootleg Fire можно увидеть из космоса.

Влияние этих лесных пожаров распространилось по всей территории США, небо в Нью-Йорке заволокло густым дымом, сообщает CNN. Дым, , в отличие от всего, что было раньше, можно увидеть и почувствовать в более чем 3000 миль от места пожара.

Robson Fletcher

@CBCFletch

Карта лесных пожаров и дымового покрова по всей Северной Америке.

Смотрите через FireSmoke Canada, который также имеет прогноз задымления на ближайшие дни: https://firesmoke.ca/forecasts/current/…

4:35 PM · Jul 19, 2021

Что происходит в Сибири?

И, как если бы лесные пожары в Канаде и США не были достаточным поводом для беспокойства, РФ также переживает беспрецедентные по своим масштабам лесные пожары в Сибири. Самый холодный город Сибири, Якутск в настоящее время накрыт пеленой дыма от близлежащих лесных пожаров, сообщает CNN.

По данным CNN, с последних дней июня, в Сибири непрерывно бушуют сильные лесные пожары.

По сообщению CNN, в этом году пожары уже уничтожили 6,5 миллионов акров земли.

«Новые пожары появились на севере Якутии в местах, где в прошлом году пожаров не было и где леса вообще не горели», – рассказал каналу CNN летчик-разведчик Святослав Колесов.

Kilroy_Nikolay

@KilroyNikolay

Из-за сильных пожаров в Якутии небо стало оранжевого цвета, а аэропорт Якутска задерживает рейсы из-за сильного задымления

8:58 AM · Jul 19, 2021

По словам экспертов, все более частые и экстремальные лесные пожары связаны с изменением климата, сообщает CNN.