 

Новые безнравственные нападки главы МИД России на Вселенского Патриарха

28.07.2021, 4:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Jul 25, 2021 | By Kostas Onisenko

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров избрал новый оригинальный способ послать свои поздравления  митрополиту Илариону в день его рождения. Он поздравил его нападками  на Вселенского Патриарха Варфоломея.

(Очередные) злобные  нападки  Лаврова на Вселенского Патриарха стали его  подарком на  день рождения главы  Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Глава  МИД РФ дал,  в  частности,  интервью телеканалу «Россия-24» по случаю дня рождения Митрополита Волоколамского.

Сказав, насколько «милым», «умным» и «талантливым», по его мнению, является митрополит Волоколамский, министр выступил с монологом, который, кажется, был подготовлен заранее, и вопросы  журналиста  были лишь поводом для нападок на Вселенский Патриархат и  Православную  Церковь Украины.

«Все мы хорошо знаем, как была создана Православная Церковь Украины. Это не просто инициатива Константинопольского Патриарха Варфоломея. Это было продиктовано США. И они этого даже не скрывают», – сказал российский министр.

Затем он напал на Соединенные Штаты, заявив, что именно США создали Православную церковь Украины, которую он назвал раскольнической и незаконной.

«Мы четко понимаем, что действия  Константинополя, которым  напрямую манипулирует Вашингтон, не имеют ничего общего с идеалами православия», – сказал Лавров в интервью.

Конечно, интересно, что Лавров открыто признает участие МИД РФ в церковных делах, говоря, что он поддерживает Русскую Православную Церковь и её  участие,  в чисто экспансионистском стиле,   в различных проектах, касающихся планов Кремля,   например,  таких как как в Сирии.

Кроме того, что российский министр иностранных дел признался, что делает то, в чем  он  обвиняет  других, то есть занимается церковными делами. Он также открыто признал, что Русская православная церковь на Украине действительно является частью Московского патриархата,  а  не   «независимой Церковью», так как ее священники на Украине пытаются убедить верующих.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Байден назвал Россию “великой державой” и объявил курс на улучшение отношений с Москвой

16.07 / У берегов Малайзии обнаружилась рыба с человеческими зубами

17.10 / “Щелканье” в ушах: ученые рассказали о посткоронавирусных симптомах у выздоровевших

04.07 / “Пританцовывала от красоты момента”: Виктория и Антон Макарские отметили оловянную свадьбу

13.03 / «Альтернативы углю Донбасса нет»: Илон Маск заявил о бесперспективности зелёной энергетики

10.06 / В Челябинске столкнулись пять машин

29.11 / Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко

28.05 / Tata Nexon получит новые пятиспицевые двухцветные легкосплавные диски

01.10 / Мнение: Триллионный просроченный долг, как влезть в кредиты и 17 лет ипотеки за чужую квартиру

25.09 / Большинство госслужащих хотят заменить Лукашенко – оппозиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика