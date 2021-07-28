 

Россия возобновляет полеты в основные туристические центры Доминиканы

28.07.2021, 4:36, Разное
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July 26, 2021

Оживление туризма в Доминиканской республике получает новый импульс: Россия  объявила о возобновлении,  с 9 августа,  полетов из  Москвы в основные туристические центры карибской страны. 

В частности, возобновятся полеты по  маршрутам Москва-Пунта-Кана,  Москва-Ла-Романа,  Москва-Пуэрто-Плата общей частотой три рейса в неделю.

Такое решение было принято на заседании оперативного центра по коронавирусу под председательством вице-премьера РФ  Татьяны Голиковой; На  встрече также сообщалось о возобновлении полетов в  Бахрейн  и  Молдову , приостановленных из-за пандемии Covid-19.

Для министра туризма Доминиканской Республики  Давида Колладо решение РФ является еще одним примером доверия, которое вызывает эта страна во всем мире.

Министр приветствовал эти  новости  комментарием в Twitter: «Продолжают добавляться хорошие новости для возрождения  туризма  в  нашу  страну  –  начиная с 9 августа,  возобновляются  полеты  из РФ в Доминиканскую Республику», – написал он.

РФ является одной  из  основных  стран – источников туристов, откуда  в Доминиканскую Республику  ежегодно прибывает  все больше и  больше  гостей; за 5 месяцев  2021 года, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, в  стране побывал  8 341 россиянин. В 2020 году в страну прибыло 75 847 гостей из этой европейской страны, а в 2019 году – 217 082 российских туриста.



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