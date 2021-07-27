 

Россиян обяжут покупать квартиру-студию перед вступлением в брак

27.07.2021, 18:51, Разное
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Правительство подготовило постановление, которое обязывает пару купить студию в совместную собственность или ипотеку, чтобы вступить в брак.

Об этом заявил на пресс-конференции вице-премьер Марат Хуснуллин.

– Президентом нам поставлена задача обеспечить все семьи жильём, но граждане недостаточно ответственно относятся к этому вопросу. Огромные средства, вкладываемые строительным бизнесом и регионами в жильё, расходуются в никуда: у нас простаивают пустыми целые микрорайоны, вроде Некрасовки. Новые меры помогут укрепить традиционную семью, сократить число безответственных браков, которые потом распадаются, и восстановят строительный рынок, – отметил вице-премьер.

Вместе с новым регламентом о регистрации браков правительство запретит давать бюджетные места в детсадах детям родителей, не состоящих в браке и не проживающих совместно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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