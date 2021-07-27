 

Юлия Пересильд показала, как готовится к полету в космос

27.07.2021, 18:46, Разное
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Сегодня Юлия Пересильд предстала перед своими подписчиками в сети в новом образе. 36-летняя атриса опубликовала фото в скафандре и пока что это не кадры со съемочной площадки. Фото были сделаны во время подготовки Юлии и режиссера Клима Шипенко к будущему полету в космос, где пройдут съемки фильма “Вызов”. Помогает и контролирует сложный процесс Антон Шкаплеров, известный российский космонавт-испытатель.

Наша первая совместная тренировка в составе экипажа: Шипенко/Шкаплеров/Пересильд. Как все было, расскажу когда-нибудь, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачеты-нормативы-прививки… И да, я никогда не понимала людей, которые кричали: “Пятница, ура!”. Потому что у актеров нет субботы-воскресенья. Это дни спектаклей! Теперь пятницу отмечаю криками: “Да! Ура! Ура! Мы прожили эту неделю”, – поделилась впечатлениями актриса.

Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров

Насыщенная подготовка к полету включает в себя испытания в центрифуге, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и прыжки с парашютом, а также большой блок теории. Актриса начала готовиться к полету в космос, где будет участвовать в первых космических съемках художественного фильма на борту корабля “Союз МС-19”, еще в конце мая. Об этом будущая космонавтка сообщила на страницах Instagram, опубликовав фото в тренировочном комбинезона на фоне портрета Юрию Гагарину:

Сегодня первый день подготовки… примерки, встречи, лекции, практические занятия на тренажерах. Насыщенно! Не заскучаешь! – подписала фото актриса.

Напомним, что в середине мая было объявлено, что Юлия Пересильд станет первой актрисой-космонавтом в мире. Ее кандидатуру на космическую, в прямом смысле слова, роль в совместном проекте “Первого канала” и Роскосмоса под рабочим названием “Вызов” утвердила госкомиссия. Компанию актрисе составит режиссер таких фильмов, как “Холоп” и “Текст” – Клим Шипенко. Актриса сыграет женщину-хирурга, которой пришлось лететь в космос, чтобы сделать операцию одному из космонавтов. В творческую 12-дневную экспедицию, которая пройдет на корабле “Союз МС-19”, команда Юлии Пересильд и Клима Шипенко отправится с космодрома Байконур 5 октября этого года. Вместе с ними полетят дублеры – актриса Алена Мордвина и оператор Алексей Дудин.



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