Шесть свадебных образов племянницы принцессы Дианы леди Китти Спенсер

В эти выходные старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, племянница принцессы Дианы, кузина принцев Уильяма и Гарри 30-летняя Китти Спенсер вышла замуж. Ее избранником стал давний возлюбленный, 62-летний миллиардер Майкл Льюис, с которым до свадьбы она встречалась около трех лет. В отличие от свадеб особ королевских кровей, эта не освещалась широко в СМИ самими молодоженами, поэтому журналисты продолжают собирать информацию о празднике по крупицам.

Вчера мы уже рассказали, что свадебная церемония прошла в Италии, на вилле Альдо Брандини, старинном палаццо под Римом, в городке Фраскати. Церемония началась в 18:00 по местному времени. Невеста, будучи официальным амбассадором бренда Dolce & Gabbana, блистала в роскошном платье D&G, которое Доменико Дольче и Стефано Габбана создали специально для Китти.

Оказалось, что дизайнеры подготовили для невесты не одно, а пять платьев! Под венец она пошла в платье в викторианском стиле – оно было выполнено из полупрозрачного кружева с высоким воротником на пуговицах, рукавами-фонариками и длинным шлейфом. Образ дополнила длинная пышная фата. Многие увидели в нем схожесть со свадебным платьем самой Кейт Миддлтон, в котором та вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году.

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Публикация от Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

На предсвадебном коктейле накануне свадьбы Китти сияла в ярко-голубом платье с узором из розовых цветов из корсета и пышной юбке из тюля, которое дополнило ожерелье с бриллиантами и рубинами и такие же серьги. А сразу после росписи для фотосессии Спенсер переоделась в столь же объемное платье с нежно-розовым цветочным принтом в верхней и нижней части юбки. На банкете, который прошел вечером, девушка сменила еще два непохожих друг на друга наряда: кружевное платье цвета слоновой кости и золотое платье, расшитое бисером, стразами и стеклярусом. Их можно рассмотреть в новом видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Dolce & Gabbana.

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Публикация от Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

Напомним, слухи о помолвке Китти Спенсер, племянницы принцессы Дианы и кузины принцев Гарри и Уильяма, ходили с лета 2019. Тогда журналисты приняли кольцо с огромным бриллиантом за помолвочное. Однако позже стало известно, что Майкл Льюис, владелец компании одежды Whistles и обладатель состояния в 102 миллиона долларов, сделал ей предложение в канун Рождества 2019-го.

Китти Спенсер – старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы. Свое детство она провела в Южной Африке, где осталась жить после развода родителей с матерью, и позднее поступила в университет на психолога. В Лондоне Китти бывала часто, и позднее определилась с местом жительства окончательно.



