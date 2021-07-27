 

Явлинский призвал россиян не особенно усердствовать с поддержкой “Яблока” на выборах

27.07.2021, 13:11, Разное
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Григорий Явлинский написал для “Комсомольской правды” статью, в которой объяснил сторонникам, почему не следует особо усердствовать в поддержке партии “Яблоко” на выборах. По его словам, сейчас стратегически верным будет не раздражать власть.

По словам политика, если “Яблоко” получит хорошие результаты и пройдёт в Госдуму, режим начнёт “закручивать гайки”.

“И тогда в перспективе 1-2 лет не будет никакого “Яблока”. Самое разумное, что сейчас можно сделать – не вызывать излишнего раздражения у власти, и тогда нам, возможно, разрешат и дальше конструктивно участвовать в политике. Поэтому я призываю людей сделать стратегически верный выбор и не слишком усердствовать с голосованием. Главное, всё-таки, не победа”, – считает он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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