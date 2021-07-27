Пассажир самолета снял на видео необычный НЛО на высоте 9 километров

Светящийся неопознанный объект, который плавно менял свое положение с горизонтального на вертикальное, заставил уфологов задуматься, может ли это быть инопланетным кораблем.

Странный меняющий свою форму объект был замечен пассажиром самолета, находящегося на высоте 9000 метров. Немецкий турист, который запечатлел на камеру Nikon P900 НЛО, утверждал, что объект летел рядом с самолетом около семи минут.

На полученном видео напоминающий беспилотник объект начинает трансформироваться и вытягивается. Белые огни на загадочном корабле превращаются в фигуру в форме буквы «Y».

В тот момент, когда очевидец пытается сфокусировать объектив, НЛО снова меняет форму от вертикальной к горизонтальной.

Видео вызвало бурные обсуждения в Сети. Некоторые комментаторы считают, что на видео попал объект, являющийся представителем плазменной формы жизни, живущий в верхних слоях атмосферы Земли.

Также была высказана более-менее разумная версия, что объект – это обычная капля воды, находящаяся на окне снаружи. Именно так она и выглядит под микроскопом. А то, что объект летит синхронно с самолетом, косвенно подтверждает данную версию.

Некоторые исследователи считают, что это было обычное природное явление, сформированное в воздухе различными воздушными слоями.