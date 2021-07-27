Испанец, признанный тремя врачами мертвым, очнулся в морге незадолго до вскрытия

К этому моменту он уже несколько часов пролежал в холодильной камере морга и на его тело были нанесены отметки, указывающие в каким месте необходимо провести разрезы скальпелем.

Испанские тюремные власти были сбиты с толку после того, как заключенный, признанный мертвым тремя разными врачами, проснулся в морге – всего за несколько часов до того, как должно было начаться его собственное вскрытие.

29-летний заключенный Гонсало Монтойя Хименес был обнаружен смотрителями тюрьмы в своей камере во время утренней переклички 7 января 2018 года, после чего его тело было перевезено в морг ближайшей больницы в мешке для трупов.

Патологоанатомы уже подготовили тело к вскрытию, которое было намечено через несколько часов, когда услышали что-то странное. Это были непонятные хрипящие звуки, доносящиеся из свежепривезенного мешка для трупов. Когда они вскрыли мешок, то обнаружили, что тело Хименеса подает признаки жизни.

Хименес отбывал срок за ограбление и его камера находилась в крыле строгого режима центральной тюрьмы Астурии на северо-западе Испании. В то утро надсмотрщик обнаружил его тело сидящим на стуле в камере и на теле он не увидел признаков насилия или иных ран.

Чтобы удостовериться, что заключенный действительно мертв, а не притворяется, в камеру были вызваны два дежурных врача, которые проверили пульс, дыхание и другие показатели и не обнаружили никаких признаков жизнедеятельности, после чего объявили Хименеса мертвым.

Через час тело Хименеса осмотрел еще один врач – судебно-медицинский эксперт, который согласился с первой оценкой и опубликовал третий отчет о смерти.

Только позже в морге стало ясно, что тут что-то очень сильно не так. К этому моменту Хименес уже несколько часов пролежал в холодильной камере морга и на его тело были нанесены отметки, указывающие в каким месте необходимо провести разрезы скальпелем.

"Судебные врачи начали слышать звуки, доносящиеся изнутри мешка. Монтойя Хименес не умер. Все было совсем наоборот", – сообщают журналисты El Español. "Когда судмедэксперт вскрыл мешок, он обнаружил, что заключенный все еще жив".

Хименес пришел в себя и далее был переведен под охраной на машине Скорой помощи в другую больницу, чтобы оправиться от своего таинственного "эпизода умирания", и, как сообщалось, после этого он находился в стабильном состоянии.

Далее тюремные власти пытались понять, что же тут произошло. Была ли это врачебная ошибка сразу трех медицинских экспертов, или же случилось что-то по настоящему странное.

"Я не могу комментировать то, что произошло в Институте судебной медицины", – сообщил СМИ представитель Службы тюрем Испании , – "Однако целых три врача заметили клинические признаки смерти, поэтому на данный момент все еще не ясно, почему именно это произошло."

Сообщается, что за день до того, как Хименес был найден "мертвым", он пожаловался на плохое самочувствие, и хотя точно неизвестно, что послужило причиной его состояния, официальные лица описали его "труп" как имеющий признаки цианоза – пурпурное изменение цвета кожи, вызванное плохим кровообращением или отсутствием кислорода – помимо трупного окоченения.

Представители больницы заявили испанским СМИ, что искусственная смерть могла быть случаем каталепсии, при которой тело входит в транс или в состояние, подобное припадку, демонстрируя потерю сознания и чувствительности, а также физическую ригидность.

Неясно, как именно Хименес стал каталептиком, хотя известно, что он страдал эпилепсией и принимает лекарства от этого состояния, но его семья заявила, что Хименесу не всегда легко было придерживаться своего графика приема лекарств в тюрьме, так что есть теория, что именно это стало причиной его внезапной "смерти".

Сообщается, что прошло 24 часа, прежде чем Хименес (после своего "воскрешения") пришел в сознание в реанимации и начал говорить, что, по мнению врачей, было хорошим знаком. Первым делом он спросил, может ли он увидеть свою жену.