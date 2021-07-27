Когда на Олимпийских играх в Токио побеждает россиянин где-то на небесах улыбается Петр Ильич Чайковский

ведь в честь россиян завоевавших золотые медали торжественно звучит “золотая” музыка его Первого концерта для фортепьяно с оркестром

Фото: Getty Images Виталина Бацарашкина из команды Олимпийского комитета РФ демонстрирует свою золотую медаль после победы в финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в Токио.

Автор: Джозеф Швердт 25 июля 2021 г.

Когда российский стрелок Виталина Бацарашкина поднялась на пьедестал, чтобы получить свою золотую медаль за победу в стрельбе из пистолета на Играх в Токио, где-то на небесах улыбался композитор Петр Чайковский.

Действительно, знаменитый русский композитор умер 128 лет назад, но его дух – и его музыка – живы на этих Олимпийских играх. Мощные звуки Концерта № 1 Чайковского для фортепиано с оркестром звучат во время церемонии награждения если золото выигрывает российский спортсмен.

Почему? В 2019 году, Всемирное антидопинговое агентство наложило на Россию санкции за одобренный государством допинг спортсменов. Санкции лишили многих российских спортсменов возможности участвовать в Зимних играх в Пхенчхане 2018 года. В Токио россияне носят сине-красно-белую форму – цветов флага России. Но они не могут выступать под российским флагом, который был заменен флагом с олимпийскими кольцами. Спортсмены называются членами команды Олимпийского комитета РФ (ОКР).

Санкции также означают отсутствие гимна РФ на церемонии награждения олимпийскими медалями в этом году в Токио или следующих на Зимних играх 2022 года в Пекине. Вместо него будет звучать концерт Чайковского, из-за которого некоторые олимпийские фанаты в соцсетях болеют за российское золото.

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Jenny @SebAstonVettel5

·Jul 23

Фортепианный концерт Чайковского № 1 будет играться вместо гимна России, и я люблю это произведение

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bea

@tanwuyu123

Очень хочу услышать Чайковского: Фортепианный концерт No.1 в Токио

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Elisabeth Schendel

@lis_ashlee

·Jul 25

Тематическая песня Олимпийского комитета РФ при завоевании золота – фортепианный концерт № 1 Чайковского, и я думаю, это круто

Родившийся в 1840 году, Чайковский также написал музыку к балетам «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», которые он завершил за год до своей смерти в 1893 году в возрасте 53 лет. Как заменитель гимна, жители РФ первоначально выбрали народную патриотическую песню «Катюша». Но она была отклонена Спортивным арбитражным судом.

Что касается Бацарашкиной, то она выиграла соревнования по по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в Токио в воскресенье, в последнем раунде опередив болгарку Антоанету Костадинову и китайца Цзян Рансинь.

«Я не ставила себе цель выиграть здесь золото, стать одним из медалистов или даже выйти в финал. Я просто хотела стрелять так хорошо, как я могу», – сказала она.

В этом отчете использована информация Reuters.