 

Слатшейминг станет олимпийским видом спорта в 2024 году

26.07.2021, 16:11, Разное
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В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) на пресс-конференции в Токио объявил, что на Олимпиаде-2024 впервые пройдут состязания в слатшейминге.

Следующие Летние игры состоятся в Париже. До их открытия остаётся 1096 дней. Решение включить слатшейминг в олимпийскую программу именно сейчас, в Токио, вызвало ожесточённые споры среди спортивных функционеров. Токийская олимпиада проходит на год позже назначенного срока. Поэтому у спортсменов и тренеров остаётся не четыре года на подготовку, а всего три. Правильнее было бы объявить слатшейминг олимпийским видом спорта в Париже, а первые соревнования провести в 2028 году в Лос-Анджелесе.

«Мы, безусловно, приветствуем решение МОК сделать наш вид спорта олимпийским, но это нужно было сделать либо на год раньше, либо отложить. Соревновательные и тренировочные циклы расписаны, мы просто не успеем втиснуть в свои графики Олимпиаду-2024», – заявил глава Европейской федерации слатшейминга Мохаммед аль-Завахири.

Американские слатшеймеры отреагировали позитивнее. Они отмечают, что, несмотря на несоблюдение сроков объявления соревнований, все спортсмены будут в равных условиях, поскольку времени на подготовку будет мало у всех. Это может негативно повлиять на зрелищность и уровень состязаний, но так бывает со всеми новыми олимпийскими видами. То же самое было, например, с кёрлингом и фристайлом.

Россия заявила МОК решительный протест по поводу включения слатшейминга. ОКР двадцать лет борется за объявление метания тынцзяна на хорей олимпийским видом, но МОК под разными предлогами откладывает рассмотрение заявки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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