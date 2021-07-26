Слатшейминг станет олимпийским видом спорта в 2024 году

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) на пресс-конференции в Токио объявил, что на Олимпиаде-2024 впервые пройдут состязания в слатшейминге.

Следующие Летние игры состоятся в Париже. До их открытия остаётся 1096 дней. Решение включить слатшейминг в олимпийскую программу именно сейчас, в Токио, вызвало ожесточённые споры среди спортивных функционеров. Токийская олимпиада проходит на год позже назначенного срока. Поэтому у спортсменов и тренеров остаётся не четыре года на подготовку, а всего три. Правильнее было бы объявить слатшейминг олимпийским видом спорта в Париже, а первые соревнования провести в 2028 году в Лос-Анджелесе.

«Мы, безусловно, приветствуем решение МОК сделать наш вид спорта олимпийским, но это нужно было сделать либо на год раньше, либо отложить. Соревновательные и тренировочные циклы расписаны, мы просто не успеем втиснуть в свои графики Олимпиаду-2024», – заявил глава Европейской федерации слатшейминга Мохаммед аль-Завахири.

Американские слатшеймеры отреагировали позитивнее. Они отмечают, что, несмотря на несоблюдение сроков объявления соревнований, все спортсмены будут в равных условиях, поскольку времени на подготовку будет мало у всех. Это может негативно повлиять на зрелищность и уровень состязаний, но так бывает со всеми новыми олимпийскими видами. То же самое было, например, с кёрлингом и фристайлом.

Россия заявила МОК решительный протест по поводу включения слатшейминга. ОКР двадцать лет борется за объявление метания тынцзяна на хорей олимпийским видом, но МОК под разными предлогами откладывает рассмотрение заявки.

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