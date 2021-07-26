СМИ: у певицы Адель роман со спортивным агентом-мультимиллионером

33-летнюю певицу Адель, которая этой весной официально стала свободной (завершился долгий бракоразводный процесс с мужем Саймоном Конекки), подозревают в новом романе. Ее новым избранником считают 39-летнего мультимиллионера Рича Пола, спортивного агента, представляющего интересы, например, звезды американского баскетбола Леброна Джеймса.

Впервые их увидели вместе еще на прошлой неделе, когда оба присутствовали на полуфинале NBA, в матче которого “Финикс Санз” проиграли “Милуоки Бакс”. Тогда, правда, журналисты не предполагали, что Рич и Адель встречаются, потому что молодые люди пришли на игру по отдельности, а во время матча сидели рядом и время от времени непринужденно переговаривались.

Теперь многие уверены – эти двое вместе. Папарацци удалось сфотографировать певицу и агента на пороге модного нью-йоркского ресторана Cipriani в эти выходные. Судя по тому, как нежно Рич обнимал Адель, сомнений в том, что этот ужин романтический, почти нет. Иностранные СМИ связались с представителями Адель, но те пока воздержались от комментариев. Впрочем, журналисты подняли недавнее интервью Рича Пола, в котором он намекнул на то, что недавно у него в гостях была настоящая поп-звезда, и они вместе отлично провели время.

Адель и Рич Пол

Ричу Полу 39 лет, он холост и сейчас – по крайней мере официально – ни с кем не встречается. Приятный бонус, в том что он – миллионер, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов, а сам он входит в топ-10 самых влиятельных спортивных агентов мира по версии журнала Forbes за 2020 год. В списке его подопечных в разное время значились Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Бен Симмонс и Джон Уолл. Хотя деньги Адель вряд ли волнуют: сама она за 2020 год заработала чуть больше 77 миллионов долларов по версии журнала Forbes.

Рич Пол на обложке Sports Illustrated

Напомним, в апреле 2019 года Адель объявила о расставании с мужем Саймоном Конекки после семи лет отношений. Британская певица и американский бизнесмен начали встречаться в 2012 году, а в октябре того же года стали родителями – Адель родила сына Анджело. Пять лет спустя Адель и Саймон сыграли тайную свадьбу в доме певицы в Лос-Анджелесе. А этой весной бракоразводный процесс супругов был завершен.

Вскоре после расставания с мужем Адель сначала сильно похудела, а потом после одной из вечеринок СМИ начали говорить о романе певицы с рэпером Дрейком. Но Адель заверила — их связывает исключительно дружба. Таблоиды на этом не остановились и предположили, что Адель начала встречаться с рэпером Скепта. Позже певица прокомментировала и эту информацию, назвав себя “одинокой женщиной с кошками”.

Адель и Саймон Конекки Адель и Дрейк