Скандалы: «Он был стратегом воровской войны»

Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы

В начале июля вор в законе Хаджи Бейлаганский отправился на 19 лет в колонию за то, что в апреле 2012 года в центре Москвы расстрелял Ильгара Данабаша. Данабаш тоже был вором в законе, а также соратником и советником Деда Хасана — на тот момент самого влиятельного криминального авторитета на всем постсоветском пространстве. Убийство Данабаша стало поворотным моментом в войне воровских кланов: по сути, это было началом конца преступной империи некогда всесильного Деда Хасана. О том, как было раскрыто это преступление, корреспонденту «Ленты.ру» Игорю Надеждину рассказали сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве, принимавшие участие в расследовании.

Ильгар Алиев, известный в криминальных кругах как Ильгар Данабаш, ближайший соратник и советник лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), был убит 19 апреля 2012 года в центре Москвы, на улице Пресненский Вал, напротив известного клуба «16 тонн».

Киллер стоял на тротуаре и ждал, когда с ним поравняется белый Land Cruiser Алиева. Пропустить машину он не боялся — в будний день на Пресненском Валу всегда пробка, и машины здесь больше стоят, чем едут. Около 15:15 известный автомобиль попал в поле зрения стрелка.

Киллер сошел с тротуара на проезжую часть, обошел троллейбус, на ходу достал из-под свитера пистолет, подошел к водительской двери Land Cruiser и дважды выстрелил в Алиева, а затем в его спутницу, сидевшую на переднем сиденье.

Женщина в тот момент говорила по телефону, держа его в левой руке. Пуля пробила кисть, потом аппарат Nokia и попала в голову. Женщина выжила, но, как оказалось, лицо стрелявшего она рассмотреть не успела. Зато стрелка хорошо разглядели два других свидетеля: пассажир троллейбуса и женщина-водитель в одной из соседних машин.

Смотрящий за рынками

Час спустя на месте происшествия собрались несколько десятков сотрудников всех оперативных служб: Ильгар Алиев входил в ближайшее окружение Деда Хасана — одного из лидеров постсоветского преступного мира. Алиева называли «начальником секретариата Дедушки».

А с учетом реалий 2012 года у оперативников не вызывал сомнения тот факт, что убийцей был кто-то из окружения вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского).

Как объясняет полковник юстиции Алексей Пищулин, глава СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы (под его руководством расследовалось это дело), тогда было хорошо известно, что между кланами Деда Хасана и Ровшана Ленкоранского шла война за контроль над рынками в Московском регионе, которая началась еще в 2008 году.

Ильгар Данабаш, по сути, был стратегом, мозговым центром этой воровской войны. Оперативники МВД и ФСБ очень скоро предоставили нам информацию, что именно Алиев был смотрящим за рынками и овощными базами: он обеспечивал покровительство и защиту от нападений для компаний-владельцев рынков, а также добивался получения кредитов и возврата долгов

Алексей Пищулин

полковник юстиции, глава СУ СКР по СЗАО Москвы

По словам полковника Пищулина, именно Данабаш — ключевая фигура в империи Деда Хасана — отвечал за коррупционные связи в правоохранительных и контрольных органах, а потому хранил в голове много информации.

После его гибели Дед Хасан быстро утратил контроль за крупнейшими плодоовощными базами столицы, в частности — за Бирюлевской, а она одна приносила в общак «Дедушки» около девяти миллиардов рублей годового дохода. Несмотря на понятный мотив преступления, кто именно стрелял в Данабаша — сразу после убийства было неясно.

Из архива — оперативная справка о воре в законе Ильгаре Алиеве (Данабаше)

Алиев Ильгар Юсиф оглы, 20 февраля 1960 года рождения, уроженец города Евлах Республики Азербайджан. Образование высшее — в 1984 году окончил Азербайджанский институт народного хозяйства по специальности экономист. С 1984 года по 1990 год работал на заводе Каспийского морского пароходства, с 1995 по 2005 год считался индивидуальным предпринимателем. С 2005 по 2008 год был администратором компании «Ферум+С». С 2008 года по 19 апреля 2012 года являлся администратором компании «Народный мотив» (ресторан «Каретный двор»).

К уголовной ответственности ни разу не привлекался. В криминальной среде известен под прозвищем «Данабаш». В преступном клане Деда Хасана Алиев отвечал за контакты с определенными людьми в спецслужбах, властных и правоохранительных структурах, а также был «смотрящим» за рынками и овощными базами, расположенными на территории Московского региона.

Еще будучи студентом Алиев был приближен к Деду Хасану — он является родным племянником известного криминального авторитета Юсифа Джабраилова Старшего, близкого друга Аслана Усояна. Сам Алиев фамилией Джабраилов пользовался чаще, чем своей. Считалось, что Алиев отвечает за физическую безопасность Деда Хасана, но, по сути, он был главным экономистом Усояна. Прозвище «Данабаш» (в переводе с азербайджанского «медведка» — насекомое-вредитель) получил за любовь к зелени — и к траве, и к деньгам.

Многие недооценивали значение Алиева в клане Деда Хасана, считая его обычным силовиком, хотя именно он был коммерческим директором всех московских предприятий клана Усояна. Из-за отсутствия судимостей Алиев также отвечал за контакты с представителями правоохранительных органов. По непроверенным данным, именно Ильгар Алиев был организатором крупной сети фирм, занимавшихся легализацией доходов, полученных преступным путем, и работавших в интересах всего кавказского клана воров в законе.

Дела, покрытые тайной

Очень скоро выяснилось, что убитый Ильгар Данабаш формально числился администратором ресторана «Каретный двор» на Поварской улице в центре Москвы, а это была московская штаб-квартира Деда Хасана. К слову, раненая спутница Данабаша — его гражданская жена с 2008 года — работала в том же ресторане официанткой.

До начала 2013 года расследование уголовного дела о громком убийстве на Пресненском Валу результатов не приносило: никто из окружения убитого вора в законе никаких показаний не давал. А порой следователи сталкивались и с откровенным враньем — так, директор «Каретного двора» заявила, что именно она предложила Данабашу стать администратором ресторана.

Якобы Алиев был постоянным посетителем и всегда указывал на любой непорядок в зале, чем и привлек ее внимание

Все опрошенные утверждали, что Данабаш ничем другим, кроме как работой в ресторане, не занимался, а единственным его доходом была зарплата в десять тысяч рублей.

Даже девушка, получившая во время покушения пулю в голову, утверждала, что совсем не в курсе дел вора в законе: мол, все переговоры он вел только на азербайджанском, а ей этот язык неизвестен. А свидетели расстрела, не имевшие отношения к преступному миру, в представленных им фотографиях киллера не опознавали.

Между тем девять месяцев спустя после убийства Данабаша на выходе из того самого ресторана «Каретный двор» был смертельно ранен 75-летний Дед Хасан. Киллер расстрелял лидера преступного мира России 16 января 2013 года в 13 часов 55 минут.

Неуловимый вор

Вскоре после похорон Деда Хасана в правоохранительные органы стала поступать оперативная информация, позволившая в конечном итоге раскрыть убийство его правой руки — Данабаша.

Следствие установило, что в декабре 2012 года Ровшан Ленкоранский на сходке в ОАЭ короновал в воры в законе 30-летнего тогда Гаджибабу Талыбханды, ныне известного как Хаджи из Бейлагана. Причем на этом мероприятии Ленкоранский открытым текстом сказал, что Хаджи — близкий к нему человек, а титул вора он заслужил, поскольку ликвидировал Данабаша

Алексей Пищулин

полковник юстиции, глава СУ СКР по СЗАО Москвы

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что именно Хаджи Бейлаганский (по названию райцентра Бейлаган в Азербайджане, на Карабахской равнине) после смерти Данабаша полностью взял под контроль плодоовощные базы Московского региона, причем сделано это было в интересах Ровшана Ленкоранского. Однако лично Ленкоранский с 2012 года в Россию не приезжал, опасаясь мести людей Деда Хасана.

Из архива — оперативная справка о воре в законе Хаджи Бейлаганском

Талыбханды Гаджибаба Тахир оглы, 29 марта 1982 года рождения, уроженец поселка Ени-Миль Бейлаганского района Республики Азербайджан, активный участник и штатный киллер преступной группировки Ровшана Ленкоранского. Один из самых засекреченных бойцов Ленкоранского — считается, что он выступал организатором всех жестких акций.

За ликвидацию Данабаша Ленкоранский пообещал ему воровскую корону. В декабре 2012 года был коронован в ОАЭ, получив кличку Хаджи Бейлаганский. В последующем Талыбханлы в преступной группировке Ровшана Ленкоранского отвечал за особые поручения и осуществлял контроль за рынками, расположенными на территории Московского региона.

Проживал в Турции, осуществляя связь между Москвой и Дубаем в интересах клана Ленкоранского. В июне 2016 года и в декабре 2017 года он задерживался правоохранительными органами Турции как организатор преступного сообщества, но оба раза суд освобождал его за недостаточностью улик.

В 2010 году в Санкт-Петербурге получил гражданство России, выйдя при этом из гражданства Азербайджана, однако для перемещения по миру продолжал использовать национальный паспорт гражданина Азербайджана.

В результате к концу 2013 года оперативники установили, что киллером, застрелившим вора в законе Данабаша, был именно Хаджи Бейлаганский. Его, в частности, опознали свидетели расстрела Ильгара Данабаша на Пресненском Валу. Сам Бейлаганский в то время в России не появлялся, проживая то в Дубае, то в Стамбуле.

Кроме того, вор в законе иногда приезжал в Киев, где проводил встречи со своими положенцами и получал крупные суммы наличными. Но в апреле 2018 года Бейлаганский почувствовал, что контроль за столичными рынками уходит к другим группировкам. К тому времени его босс Ровшан Ленкоранский был уже два года как мертв: киллеры расстреляли его в Стамбуле в 2016 году.

Поэтому Бейлаганский начал переговоры с представителями других ОПГ о переделе сфер влияния в Московском регионе. Но для того, чтобы закрепить договоренности и вернуть утраченные позиции, Бейлаганскому необходимо было появиться в Москве. И тогда вор в законе по заграничному паспорту родного брата прилетел в аэропорт Внуково.

Судебная схватка

Хаджи Бейлаганского задержали 31 мая 2018 года в ресторане «Белый дом» в Глубоком переулке. Уже на следующий день вору в законе предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия, а позже — в незаконном использовании документов.

Самым сложным в ходе следствия оказался сбор доказательств, которые могли бы убедить не профессиональных судей, а присяжных. Вор в законе Бейлаганский искусственно создавал себе алиби, которые приходилось опровергать, собирая данные о пересечении им границы России и об обстоятельствах его деятельности

Алексей Пищулин

полковник юстиции, глава СУ СКР по СЗАО Москвы

Как отмечает полковник Пищулин, следствию пришлось брать под охрану свидетелей, которые опознали в Хаджи Бейлаганском киллера. При этом защита вора в законе активно противодействовала следователям: она находила фальшивых свидетелей и подделывала копии документов.

А оригиналы паспортов, по которым передвигался Бейлаганский по всему миру, его адвокаты просто отказались предоставить следствию. В конце концов, когда все их аргументы были опровергнуты, защитники вора в законе заявили, что следствие подделало данные учетных баз и даже базы авиабилетов.

Но присяжные, изучив все материалы уголовного дела, единогласно пришли к выводу: собранные следствием доказательства однозначно указывают, что убийство Ильгара Данабаша совершил именно Хаджи Бейлаганский. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Алексей Пищулин

полковник юстиции, глава СУ СКР по СЗАО Москвы

Адвокаты Хаджи Бейлаганского обжаловали приговор, но Верховный суд оставил его в силе. 5 июля вор в законе, убивший ближайшего помощника Деда Хасана, был этапирован в колонию.

Игорь Надеждин