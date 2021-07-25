Коль в подвале вой масонов — нет на них у нас законов

— Бэрримор, снова этот жуткий вой на болотах?

— Нет, сэр, в нашем подвале!

— Неужто коты?

— Масоны, сэр.

И то правда, какие болота в центре столицы — все они давно осушены. Так отчего же страшные завывания уже два с половиной года слышны в большинстве квартир одного из московских домов в Большом Кисловском переулке? Причем по ночам, поскольку жители четырёхэтажки жалуются, что кто-то постоянно не дает им спать.

И если вы полагаете, что нет ничего ужаснее, чем сосед, увлеченно долбящий отбойным молотком бетонные перекрытия, то на него все-таки есть управа: закон регламентирует такую «самодеятельность» штрафами и другими нежеланными для мастера мерами. А попробуйте уснуть под заунывные песнопения, больше напоминающие вой собаки Баскервиля. Ежели, паче чаяния, и удастся задремать, так тут же проснетесь в холодном поту.

Как случайно выяснилось, в подвале этого дома вовсе не пристанище вурдолаков или диких зверей. Там обосновались вроде бы особи, относящиеся к виду хомо сапиенс. Но было бы большим преувеличением утверждать, что они люди, поскольку человек разумный вряд ли стал бы столь долго терзать слух жильцов неудобоваримыми звуками.

Как сообщает Telegram-канал Mash, этими любителями хорового завывания оказались масоны. Именно на их сборищах раздается горловое пение в «музыкальном» сопровождении. Жильцы неоднократно замечали, что вой идет из полуподвала, от двери с ничего не объясняющей табличкой «Бюро переводов».

Когда Александр — один из жильцов злосчастного дома — вносил в кассу деньги Товарищества собственников жилья, он обратил внимание, что загадочное помещение оплачивает никому не известная фирма ООО «ОВЛР». Аббревиатуру расшифровали. Оказалось, что под этими буквами скрывается «Объединённая Великая Ложа России», а под домом — не что иное как логово настоящих масонов.

Сначала люди пытались с членами ложи, то бишь каменщиками, мирно договориться: дескать, не будете петь, так и продолжайте свои заседания. Но их предводитель Иван Чернышёв, невзирая на свой сан лютеранского пастора, грубо отказал жильцам. Тут уж они не выдержали и начали писать во все инстанции: Собянину, в прокуратуру, УВД, ФСБ. Но вместо результатов они по сей день получают одни отписки.

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