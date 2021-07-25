 

Синьхуа: Китай обдумывает возможности, открывшиеся благодаря остановке Транссиба

25.07.2021, 10:11, Разное
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Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что руководство Китайской компартии обсудило ситуацию на перегоне Куэнга – Укурей, где обрушение моста привело к параличу Транссибирской железнодорожной магистрали.

К обрушению моста на Транссибе привёл мощный паводок на реке Куэнга. В результате территории России к востоку от Читы остались без связи с центром страны. Затруднено не только пассажирское сообщение и движение товарных поездов, но и переброска подкреплений немногочисленным частям и подразделениям российской армии, дислоцированным на Дальнем Востоке.

– Председатель Си Цзинпинь и руководство КПК обеспокоены угрозами безопасности востока России. Частям Народной Освободительной Армии Китая дано указание внимательно следить за ситуацией и при необходимости оказать немедленную помощь китайским гражданам, оставшимся в опасности, – заявило Синьхуа.

Более всего китайскую сторону беспокоит ситуация в Еврейской автономной области, где концентрация китайских граждан особенно велика. В условиях физического отделения Дальнего Востока от России ситуация в регионе может стать неконтролируемой. В провинцию Хэйлунцзянь экстренно перебрасываются конвои с продовольствием и промышленными товарами различного назначения.

Сроки восстановления моста на Транссибе пока никто не называет. Однако Синьхуа полагает, что, даже если российские мостостроители управятся за год-полтора, этого времени будет достаточно китайским специалистам, чтобы полностью восстановить разрушенную инфраструктуру Приамурья и Приморья, после чего двинутся дальше, в сторону Якутска.

Жители Дальнего Востока, по заявлению Синьхуа, горячо приветствуют решение КПК об оказании помощи территориям, расположенным к северу от реки Амур.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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