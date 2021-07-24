 

Пенсионерам выплатят по 500 рублей за обещание не смотреть расследование о Володине

24.07.2021, 18:11, Разное
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Российские пенсионеры с понедельника смогут получить единоразовую выплату в размере 500 рублей после подачи письменного обещания не смотреть расследование ФБК* о семье председателя Госдумы Вячеслава Володина. Выделенные из федерального бюджета средства можно будет получить в сберегательной кассе или отделениях социальной защиты после подачи скана заявления.

“До выборов осталось меньше двух месяцев, а мы уже видим участившиеся попытки нагло повлиять на их исход, раскачать и дестабилизировать обстановку в обществе. Наш долг сделать все возможное, чтобы уберечь население от вбросов и нечестной игры наших западных партнеров и их марионеток”, — заявил Володин в ходе общения с журналистами.

К письменному заявлению также требуется приложить ссылку на свой аккаунт на хостинге YouTube, после чего специально созданная комиссия проверит отсутствие лайков и репостов от подавших заявление пенсионеров под видео о якобы принадлежащей председателю Госдумы и его семье элитной недвижимости.

Власти также решили пойти навстречу тем, кто случайно успели посмотреть видео. За обещание забыть его содержание и никогда больше не обсуждать с другими пожилыми избирателями им будет выплачена компенсация в 200 рублей.

*По решению суда ФБК Алексея Навального признан экстремистской организацией и иностранным агентом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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