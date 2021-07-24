Главе очень нужен еще один заместитель и новые правила

24.07.2021, 10:03, Главное

Теги: Администрация, Архитектура, Благоустройство, Бюджет, Выборы, Муниципальный совет, Общество, Прокуратура

Глава Рыбинска Денис Добряков внес в муниципальный совет изменения в «Правила благоустройства» и предложение добавить себе шестого заместителя.

Скандальный проект решения рыбинского муниципального совета о внесении изменений в «Правила благоустройства» (которые и так не соблюдаются администрацией города) большинством голосов был отклонен на публичных слушаниях, однако это не стало помехой Денису Добрякову для предложения утвердить новую версию документа депутатами.

В пояснительной записке к решению говорится, что «документ подготовлен в целях приведения решения Муниципального Совета от 31.05.2018 № 322 «О правилах благоустройства территории городского округа город Рыбинск» в соответствие с действующим законодательством, а также с учетом практики применения Правил благоустройства территории городского округа город Рыбинск (далее – Правила Благоустройства)».

При этом, утверждается, что изменения якобы согласованы с рыбинской прокуратурой и вообще будут приняты с учетом всех требований действующего законодательства.

Вот только есть одна проблема – этот проект решения муниципального совета не рассматривался прокуратурой и не проходил обсуждения на публичных слушаниях.

Документ, направленный депутатам, был создан 16 июля 2021 года и отличается от первоначального (создан 2 февраля 2021 года, изменен 14 мая того же года) не только содержанием (исключено самое скандальное предложение о замене пластиковых окон и дверей на «деревянные»), но даже количеством страниц – 8 против 7.

Что касается заключения прокуратуры, на которое ссылаются чиновники, то оно датируется 30 апреля 2021 года. А публичные слушания по проекту решения совета прошли 7 июня 2021 года – то есть, за 39 дней до его создания.

Впрочем, провал идеи Дениса Добрякова заставить всех предпринимателей и жителей центральной части Рыбинска заменить за свой счет окна и двери не прошел бесследно – глава решил, что ему нужен еще один заместитель (шестой!). Теперь «по архитектуре и градостроительству».

Проект решения вносится «для возможности углубленной прорабтки (это цитата из пояснительной записки) вопросов по формирования архитектурного облика города и совершенствования градостроительной деятельности».

Что будет с действующими руководителями соответствующих департаментов (Викторией Нелидовой и Натальей Поткиной), сейчас подчиняющихся первому заместителю главы Михаилу Быкову, не трудно догадаться – кого-то из них понизят или уволят. А может уволят и первого зама… Выборы же в сентябре.