Как же далеки они от народа…

07.06.2021, 19:26, Главное

Теги: Бизнес, Благоустройство, Добряков, Общество

В большом зале ОКЦ состоялись публичные слушания по внесению изменений в «Правила благоустройства».

Глава Рыбинска Денис Добряков предложил уточнить понятия «вывески» и «информационной таблички», ввел требования к витринам и решил запретить «визуальный мусор» – разного рода рекламные стойки, флаги, надувные шары и т.д.

Так как, большинство его предложений касались малого бизнеса, на слушания пришло большое количество предпринимателей, которые, сразу скажем, его инициативы категорически не одобрили.

Собравшиеся аплодировали выступающим из зала (даже за неудобные вопросы) и захлопывали представителей администрации Рыбинска.

Наибольший резонанс вызвало предложение, что «в историческом центре входные группы, окна (рамы, оконные переплеты) и сопряженные с ними элементы фасадов зданий, строений, сооружений должны быть выполнены из натуральной древесины, либо окрашены, оклеены, или иным способом декорированы под натуральные цвета древесины, если иное не предусмотрено паспортом фасада здания, либо проектной документацией на объект культурного наследия».

Первым вопросы начал задавать депутат муниципального совета Олег Леонтьев, поинтересовавшийся, коснётся-ли требование к цвету (если не из дерева, то цветом под дерево) окон жителей домов.

Однако ясного ответа он не услышал. Требование такое в правилах прописать хотят, но это «будет решаться в каждом конкретном случае». То есть, на основания «паспорта фасада здания» или охранной документации.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Виктории Нелидовой, все собственники или правообладатели помещений в историческом центре Рыбинска «должны обратится в департамент для получения паспорта фасада, в котором прописаны все правила, как должен выглядеть фасад».

В случае жилых помещений, по ее словам, то это прямая обязанность управляющей компании, то есть собственников жилых помещений.

– И абсолютно не факт, что цветовое решение оконных проемов будет меняться на другой цвет, – отметила Виктория Нелидова, чем вызвала недоумение в зале – зачем тогда это прописывать в правилах?

– Эта норма всего лишь уточняет действующие правила, – парировала директор департамента.

Однако депутат не сдавался.

– А если у меня окна деревянные, но покрашены в белый. Тут как быть? – спросил Олег Леонтьев.

– Обращаемся к паспорту (но не к правилам – ryb.ru), – прозвучал ответ. И он повторится еще не раз.

Тему, заданную депутатом, поддержали и другие присутствующие. В основном претензии касались того, что зачем прописывать в правилах цвет окон и дверей если решение будет приниматься на основе некого «паспорта фасада».

Впрочем, по мнению представителей администрации, белые пластиковые окна можно и «декорировать», то есть покрасить или заклеить под цвет дерева.

– Те, кто отказывался демонтировать вывески, сотрудники администрации приезжали, демонтировали, а потом выставляли счет. А как будет с декорированием окон? -поинтересовалась предприниматель Ольга Волкова. – Если у предпринимателя нет возможности декорировать окна, администрация сама будет это делать и позже выставлять счет?

Ответа ждали долго, но он был очень длинным и абсолютно невнятным – сплошные цитаты из разного рода законов и нормативных актов. Но если коротко – да, платить будете вы и вас еще за это оштрафуют. Ну и опять – начнем с паспорта фасада… или с проектной документации.

Впрочем, не менее интересным остался и не заданный вопрос – а кто будет нести ответственность за магазин, в котором администрация выломала окна и двери, так как цвет не соответствует правилам благоустройства?

Все это касается далеко не на всех собственников помещений в историческом центре, напомнил Олег Леонтьев. Административный кодекс Ярославской области не распространяет правила благоустройства на дома, в которых есть жилые помещения.

Один из предпринимателей напомнил и об абсурдности нормы по замене вывесок на псевдоисторические. По его словам, демонтировать не понравившуюся вывеску требует в течение 7 дней, а согласование проходит в течение 3 месяцев.

После достаточно долгого обсуждения, Олег Леонтьев предложил не принимать поправки, предложенные Денисом Добряковым, а сначала дождаться этих самых «паспортов фасадов». В ответ ему пригрозили лишением слова. Но он все-таки сказал что хотел, и большинство его поддержали.

Его коллега по муниципальному совету Сергей Пресняков так же обратил внимание на абсурдность поправок.

– Если исходя из этого пункта (правил благоустройства), все должно декорироваться. А если паспорт фасада ему противоречит? Какой смысл вносить эти поправки? – сказал депутат.

К моменту голосования в зале оставались 167 человек (изначально зарегистрировались 226). В итоге «за» высказались 45 (визуально большинство из них были сотрудники администрации), «против» – 97, «воздержались» – 25.

Однако стоит отметить, что в изменениях в правилах было и рациональное предложение – обязать перевозчиков мусора и управляющие компании следить за тем, чтобы крышки на контейнерах по накоплению ТБО закрывали. Впрочем, стоит учесть, требования правил не распространяются на муниципальные предприятия, особенно на те, где директор секретарь местного отделения «Единой России».

Что касается проекта правил, то решение публичных слушаний носит рекомендательный характер. И если глава города внесет его в муниципальный совет, то большинство депутатов наверняка его поддержат. Они же однопартийцы.

Видео из зала:



