 

Сергей Безруков в пятый раз стал отцом

24.07.2021, 0:58, Разное
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В ночь с пятницы на субботу у Сергея Безрукова и Анны Матисон родился третий общий ребенок. Об этом 47-летний актер рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фото из послеродовой палаты. На снимке на переднем плане видно радостное лицо Сергея, а на заднем – его супругу, лежащую на кровати с новорожденным малышом на руках. У пары родился сын, которого назвали Василием.

Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом #семья #вседома #семьясталабольше, – написал он под фото, уточнив, что был с любимой во время родов.

Одними из первых многодетных родителей с счастливым событием поздравили коллеги по цеху и друзья: Елизавета Боярская, Светлана Ходченкова, Дарья Мороз, Эдгард Запашный, Юлия Пересильд и другие:

Какое счастье!!! Пусть Господь бережет вашу семью!!! Здоровья и радости! Василий, добро пожаловать! – написала Елизавета Боярская.

Дорогой, поздравляю вас! Дай Бог всей вашей семье счастья, здоровья и большой любви, – пожелал Эдгард Запашный.

Напомним, о третьей беременности Анны Матисон стало известно совсем недавно, 1 июля. В тот день Сергей опубликовал фото с женой, у которой уже невооруженным глазом был заметен округлившийся живот. А спустя неделю поделился видео из семейного архива в честь Дня семьи, любви и верности.

О романе Сергея Безрукова и продюсера, сценариста и режиссера Анны Матисон стало известно в 2015 году, а в марте 2016-го пара узаконила отношения. 7 июля того же года Анна родила дочь Машу, а в ноябре 2018 года – сына Степана. У актера также есть внебрачные сын Иван и дочь Александра, которые родились во время его романа с актрисой Кристиной Смирновой. А с 2000 по 2015 год актер был женат на актрисе Ирине Безруковой.

Сергей Безруков и Анна Матисон с детьми



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