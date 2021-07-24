 

“Горячий знаменосец” из Тонго снова приехал на Олимпиаду: реакция соцсетей

24.07.2021, 0:04, Разное
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Сегодня в Токио на Японском национальном стадионе прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Эти соревнования весь мир ждал на год дольше обычного – все потому, что прошлым летом Игры было решено перенести из-за пандемии коронавируса. И хотя спустя год эта напасть от нас никуда не делась, оставлять зрителей в очередной раз без праздника спорта организаторы не решились.

Праздник прошел почти без зрителей и на трибуне присутствовали лишь редкие гости, например, первая леди США Джилл Байден и президент США Эммануэль Макрон – и то только потому, что Франция примет Олимпиаду в 2024 году, а Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе. На стадионе тоже было необычно мало звезд – шикорому зрителю была знакома разве что японская теннисистка Наоми Осака, которая зажгла олимпийский огонь.

Во время прохода делегаций стран-участниц игр – кстати, Россия была в этот раз 77-й – наиболее запоминающимся стал выход команды из Королевства Тонго. Знаменосцем сборной в третий раз подряд выступил Пита Николас Тауфатофуа, известный как “горячий знаменосец”. Уже по сложившейся традиции, он вышел в национальном костюме и с голым торсом, намазанным маслом. Его появление обрадовало всех, в том числе организаторов Олимпиады. В официальном аккаунте в Twitter даже появилась запись:

Рио 2016
Пхенчхан 2018
Токио 2020
Не стоит чинить то, что не сломано!
#OpeningCeremony #Tokyo2020

Другие интернет-пользователи тоже не остались в стороне:

Тонго никогда не разочаровывает!

Герой церемоний открытия снова здесь!

Олимпийские игры не состоялись бы без него!

Тонго знает, что нужно людям!

Он выигрывает на каждых играх!

Нашлись и те, кто не понял его образ:

Там нет солнца, зачем он облился маслом?

Но этому комментатору сразу ответили:

Масло – это его рубашка. Это новая олимпийская униформа.

LOVE YA @pitaTofua! pic.twitter.com/KufbAiPnGu

— Lucy (@Lucyisamazing70) July 23, 2021

Напомним, Пита стал одним из главных героев церемонии открытия Олимпиады-2016 в Рио. Бразильская модель Адриана Лима тогда даже не упустила возможности лично познакомиться с “горячим знаменосцем” или, как его еще называют в сети, самым “сияющим участником церемонии открытия”.

37-летний Пита Николас Тауфатофуа –  тхэквондист и лыжник, поэтому участвует и в летних, и в зимних играх. Его путь на игры был непростым: в 2003 году он не смог квалифицироваться на Олимпиаду в Афинах, в 2008-м из-за травмы не попал на Игры в Пекине, а для участия в Олимпиаде в Лондоне у него не было денег на тренировки и билеты. Пробиться ему удалось только на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.



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