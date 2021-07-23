В доме Бейонсе и Джей Зи за 2,4 миллиона долларов произошел пожар

В минувшую среду в Новом Орлеане штата Луизиана в старинном особняке, принадлежащем Бейонсе и ее супругу рэперу Джей Зи, случился пожар. Как сообщают СМИ, сигнал о возгорании на местный пункт пожарной связи поступил в 18:15 по местному времени. На место оперативно прибыли 22 пожарных и спустя два часа ликвидировали огонь. Как пишет New York Post, ущерб, который пожар нанес зданию, незначителен. Кроме того, как сообщает издание ТMZ, свою роль сыграла качественная пожарная сигнализация, которая моментально оповестила пожарную охрану.

Если бы спасатели не попали туда вовремя, все могло быть намного хуже. Это исторический дом, – приводят слова представителя пожарной службы СМИ. Официальные источники также уточнили, что во время пожара ни один человек не пострадал. Причины возгорания выясняются, хотя канал WGNO сообщает, что незадолго до пожарной тревоги в полицию поступило анонимное сообщение о подозрительном человеке, который был замечен на прилегающей к особняку территории. Имел ли место поджог, полиция сейчас выясняет вместе с пожарными.

Примечательно, что неизвестно, как часто Бейонсе и Джей Зи бывают в этом старинном доме. Особняк с шестью спальнями, бассейном, лифтом и спа, 1927 года постройки и функционировал как Вестминстерская пресвитерианская церковь. Общая площадь дома 1,2 тысячи квадратных метров и предполагаемая стоимость около 2,4 миллиона долларов. Большую часть года знаменитая пара, которая недавно купила самый дорогой автомобиль в мире, живет в Лос-Анджелесе своем дома за 90 миллионов долларов.