 

Минюст запретил профсоюзу учителей использовать в качестве гимна Хор рабов из оперы «Набукко»

23.07.2021, 15:51, Разное
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Министерство юстиции обязало Межрегиональный профсоюз «Учитель» до 1 сентября сменить гимн организации. В ведомстве полагают, что исполнение учителями Хора рабов во время профсоюзных мероприятий нарушает авторские права.

Оперу «Набукко» написал итальянский композитор Джузеппе Верди в 1842 году. Она повествует о том, как евреи страдали в вавилонском плену, а затем при помощи шантажа убедили царя Навуходоносора II их отпустить. Один из наиболее известных фрагментов этой оперы – «Хор рабов». Один из вариантов русского перевода этого хора называется «Ты прекрасна, о, Родина наша». Именно этот текст профсоюз выбрал в качестве гимна год назад и теперь должен отказаться от него. При этом Минюст не скрывает, что авторские права – лишь предлог для запрета профсоюзного гимна.

«Опера «Набукко» даже как метафора абсолютно неактуальна для России. Она о том, как евреи хотели куда-то вырваться. Но у нас все учителя-евреи давно вырвались, их просто нет, они в Израиле. Кроме того, слово «Набукко» наверняка будет ассоциироваться у детей со словом «буккейк». Я всегда краснею, когда слышу это их «Набукко», – заявила сотрудница пресс-службы Минюста.

Профсоюз «Учитель» намерен отстаивать своё право использовать «Хор рабов». Опере почти 180 лет, её музыка и либретто давно не охраняются авторским правом, а актуальность с каждым годом растёт. Текст гимна уже напечатан на обложках профсоюзных билетов и учителя не хотят их перепечатывать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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