Под Рыбинском пройдет молодежный форум
 

Под Рыбинском пройдет молодежный форум

23.07.2021, 15:33, Новости
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В августе в Центре лыжного спорта «Демино» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Ярославской области стартует межрегиональный молодежный форум «Мы дети твои, Россия!».

Откроется молодежный форум 9 августа. Уже сейчас для участия зарегистрировалось 480 человек из 47 регионов страны.

Молодые люди от 18 до 35 лет, желающие присоединиться к форуму, могут оставить заявку на сайте www.mmff2021.ru или на сайте АИС «Молодёжь России» до 23:00 часов 25 июля. Проживание и питание участников осуществляется на базе ЦЛС «Демино» бесплатно. Мероприятие пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, участники должны иметь сертификат о прививке от COVID или тест ПЦР.

На форуме будут работать тематические площадки по вопросам взаимодействия с властью, медиа, цифровизации, международного сотрудничества, экологии, творчества, волонтерства и здорового образа жизни.

Молодым людям представится возможность встретиться с экспертами, прокачать soft skills, разработать свои проекты «с нуля» и предложить их потенциальным «заказчикам» в лице органов власти, организаций некоммерческого сектора и предприятий. Также программа форума предполагает мастер-классы, квизы, викторины и интеллектуальные игры, – рассказали в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике города Рыбинска.

Доставка делегации города Рыбинска до ЦЛС «Демино» будет осуществляться организованно. По возникающим вопросам можно обращаться в отдел по молодежной политике департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике по телефонам: (4855) 290-245, 290-246.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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