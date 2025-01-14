ОДК-Сатурн укрепляет спортивный дух сотрудников

На рыбинском предприятии ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) определили победителей Спартакиады по 14 видам спорта. В ней приняли участие более 3,5 тысяч сотрудников и их детей.

Спартакиада-2024 является самым массовым событием ОДК-Сатурн и проводится на крупнейших городских и районных площадках. Участники соревнуются в таких дисциплинах как лыжные гонки, плавание, ориентирование, стрельба из пневматической винтовки. В рамках программы троеборья «Дети «Сатурна» проводятся гонки на лыжах и велосипедах, а также туристическая эстафета.

– Предприятие уделяет большое внимание развитию и популяризации спортивного движения среди сотрудников. В этом году участие в соревнованиях Спартакиады-2024 приняли 3 690 человек. Радует, что, помимо выполнения производственных задач, коллеги ведут здоровый образ жизни и привлекают к этому своих детей. Отмечу, что к участию ежегодно присоединяются работники других промышленных предприятий, – отметила директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

Лидерами Спартакиады стали команды ОДК-Газовые турбины, сборные опытного завода, конструкторских отделов и подразделений главного инженера ОДК-Сатурн. В личном зачете среди работников лучшие результаты показали инженер-конструктор Ольга Белова и заместитель главного механика Алексей Алексеев.

– Участвую в Спартакиаде более 10 лет. Сначала пробовал силы в отдельных видах, теперь соревнуюсь практически во всех дисциплинах. Для меня участие в Спартакиаде – это, прежде всего, стимул держать себя в спортивной форме и общение с коллегами в неформальной обстановке, – поделился абсолютный победитель Алексей Алексеев.

В рамках Спартакиады также проводятся Кубки по биатлону, мини-футболу, волейболу, баскетболу и личное первенство по настольному теннису.

В 2025 году Спартакиада ОДК-Сатурн пройдет в 27 раз и начнется в феврале с соревнований по лыжным гонкам.