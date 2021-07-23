Зюзинский суд обязал Юрия Дудя согласовывать с МВД кандидатуры для интервью

Зюзинский районный суд Москвы обязал блогера Юрия Дудя получать согласие от министерства внутренних дел на проведение интервью. В документе автор должен утвердить тему передачи, имя и род деятельности интервьюируемого. В ведомстве уточнили, что запретят Дудю приглашать на запись программы лиц, признанных иностранными агентами, а также граждан с непогашенной судимостью.

«Мы не ограничиваем право гражданина Дудя свободно распространять информацию, но пока он находится под следствием, ему придётся согласовывать все кандидатуры для интервью с участковым уполномоченным полиции. Будет ли эта мера продлена после вынесения решения по его делу, мы пока сказать не можем, но учитывая, что гражданин Дудь пользуется определённым влиянием и его ролики набирают миллионы просмотров, такое решение представляется более чем актуальным. В России множество интересных и патриотически настроенных людей, которые достойны быть услышаны миллионами», – заявил пресс-секретарь суда Роман Стрельцов.

В МВД добавили, что уже подготовило список лиц, которые будут рекомендованы Дудю для проведения интервью. В него вошли депутаты Государственной думы, представители Общероссийского народного фронта и ведущие федеральных телеканалов.

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