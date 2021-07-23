Ксения Собчак поздравила Константина Богомолова с днем рождения: “Ты – моя вселенная”

Сегодня, 23 июля, день рождения одного из самых известных театральных и кинорежиссеров Константина Богомолова. Супруга именинника Ксения Собчак с самого утра публично поздравила любимого с 46-летием. Телеведущая опубликовала фото Константина на своей странице в Instagram и сопроводила его искренней и трогательной подписью, признавшись, что муж для нее – “целая вселенная”.

Раньше я думала, что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя и поняла, что “не так” – это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная – все это в тебе. С днем рождения, @konbog75, – подписала фото Ксения.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

В комментариях к посту к поздравлениям присоединились друзья Ксении: Матильда Шнурова, Яна Расковалова, Нателла Крапивина и другие, отметив, что Собчак и Богомолов “невероятная пара”.

Обожаю вашу пару! с днем рождения Константина Юрьевича, – написала Нателла Крапивина. С днем рождения, Костя!

Поздравляю вас, что вы есть друг у друга! Счастья бесконечного, – отметила Евгения Попова.

С Днем Рождения твою Половинку! – прокомментировала Яна Расковалова.

Ксения и Константин женаты почти два года. За это время супруги не раз публично признавались друг другу в любви и всегда поддерживали друг друга. Богомолов защищал Собчак, когда ту раскритиковали за документальный фильм о скопинском маньяке, и вообще не скрывал и не скрывает своего восхищения женой. Режиссер признается, что именно она задает ему самые сложные вопросы.

За одну неделю я дал с десяток интервью. У меня могла бы развиться мания величия. Но ее нет, потому что есть иная мания. Напротив меня было множество пристально, недоверчиво и вопрошающе смотревших на меня глаз. Черных, карих, водянистых, покрытых линзами. А я каждый раз глядя в те глаза, думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни, – написал он однажды о Ксении. Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. Свадьба журналиста и режиссера стала одним из ярких событий той осени. Собчак и Богомолов устроили из торжества настоящий перфоманс – расписались в Грибоедовском загсе, потом обвенчались в храме Большое Вознесение у Никитских ворот, прокатились по центру Москве на катафалке, а под занавес устроили вечеринку, на которой невеста выступила с номером в духе стрипдэнс под песню Аллегровой “Войди в меня, войди в мои сны”. Для обоих этот брак стал вторым. Константин восемь лет был женат на актрисе Дарье Мороз, у пары подрастает дочь Анна. А Ксения всего за полтора года до бракосочетания с режиссером развелась с актером Максимом Виторганом после пяти лет отношений. Пара воспитывает сына Платона.