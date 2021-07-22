 

Давно надо было….

22.07.2021, 23:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

EURACTIV.com with AFP

Обломки сбитого рейса MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур. [Денис Корнилов / Shutterstock]

В четверг (22 июля) РФ заявила, что подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека, обвинив Киев в крушении малазийского авиалайнера в 2014 году и гибели мирных жителей в РФ и Украине.

Россия,  «в соответствии со статьей 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,  направила в Страсбургский суд межгосударственную жалобу на Украину», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Российская прокуратура представила развернутый  список предполагаемых правонарушений Украины, обвинив киевские власти в гибели мирных жителей во время народного восстания в 2014 году и в конфликте с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, унесшим жизни более 13000 человек.

Москва также заявила, что  на  юге  России,  в результате обстрела украинскими вооруженными силами были убиты и ранены  мирные граждане.

«Вооруженные силы Украины ведут боевые действия, которые представляют реальную угрозу для жизни и здоровья граждан России, проживающих в приграничных регионах, и вынуждают тысячи украинских граждан искать убежища в России», – говорится в заявлении.

В жалобе Москва обвинила украинские власти в гибели 298 человек на борту самолета Boeing 777, который был сбит с неба ракетным комплексом «земля-воздух» в июле 2014 года, заявив, что Киев отказался закрыть воздушное пространство над раздираемой войной восточной Украиной.

Международное расследование пришло к выводу, что ракета БУК, сбившая самолет, изначально принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии, базирующейся в городе Курске.

Российская прокуратура обвинила Киев в дискриминации русскоязычных и компаний, а также в прекращении поставок пресной воды в Крым, аннексированный Москвой в 2014 году.

Связи между Украиной и Россией были разорваны после прозападного восстания в Киеве в 2014 году, которое свергло поддерживаемый Кремлем режим.

Киев и его западные союзники обвинили Москву в отправке войск и оружия через границу для поддержки украинских сепаратистов.

После в значительной степени соблюдавшегося перемирия во второй половине 2020 года, напряженность в этом году вновь обострилась, особенно после того, как весной Москва разместила вблизи границ Украины около 100 тысяч военнослужащих.

Украина также подала на Россию в Страсбургский суд по целому ряду вопросов, включая сбитие MH17.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Ученые рассказали, какие проблемы с организмом вызывает ежедневное употребление пива

17.05 / “Заговоренная змея” Вашингтона: в России ответили на “военные угрозы” Швеции

11.09 / Жена Алека Болдуина опубликовала портрет новорожденного сына и обнародовала его имя

10.06 / Российский банк лишился лицензии

07.06 / Интересные факты из жизни Александра Пушкина, о которых вы можете не знать

21.04 / Вместо Послания Федеральному собранию Владимир Путин зачитал Призывы ЦК КПСС к 1 мая 1985 года

09.12 / Володин: Запрет пропаганды веселящего газа спасет жизнь и здоровье граждан

03.12 / Скандалы: Маньяк с сайта знакомств

16.07 / Ольга Бузова намерена написать книгу об оправдании мужчин

03.10 / Закрытая круглая гора Кондёр, которую скрывают от туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика