Давно надо было….
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EURACTIV.com with AFP
Обломки сбитого рейса MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур. [Денис Корнилов / Shutterstock]
В четверг (22 июля) РФ заявила, что подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека, обвинив Киев в крушении малазийского авиалайнера в 2014 году и гибели мирных жителей в РФ и Украине.
Россия, «в соответствии со статьей 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, направила в Страсбургский суд межгосударственную жалобу на Украину», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Российская прокуратура представила развернутый список предполагаемых правонарушений Украины, обвинив киевские власти в гибели мирных жителей во время народного восстания в 2014 году и в конфликте с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, унесшим жизни более 13000 человек.
Москва также заявила, что на юге России, в результате обстрела украинскими вооруженными силами были убиты и ранены мирные граждане.
«Вооруженные силы Украины ведут боевые действия, которые представляют реальную угрозу для жизни и здоровья граждан России, проживающих в приграничных регионах, и вынуждают тысячи украинских граждан искать убежища в России», – говорится в заявлении.
В жалобе Москва обвинила украинские власти в гибели 298 человек на борту самолета Boeing 777, который был сбит с неба ракетным комплексом «земля-воздух» в июле 2014 года, заявив, что Киев отказался закрыть воздушное пространство над раздираемой войной восточной Украиной.
Международное расследование пришло к выводу, что ракета БУК, сбившая самолет, изначально принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии, базирующейся в городе Курске.
Российская прокуратура обвинила Киев в дискриминации русскоязычных и компаний, а также в прекращении поставок пресной воды в Крым, аннексированный Москвой в 2014 году.
Связи между Украиной и Россией были разорваны после прозападного восстания в Киеве в 2014 году, которое свергло поддерживаемый Кремлем режим.
Киев и его западные союзники обвинили Москву в отправке войск и оружия через границу для поддержки украинских сепаратистов.
После в значительной степени соблюдавшегося перемирия во второй половине 2020 года, напряженность в этом году вновь обострилась, особенно после того, как весной Москва разместила вблизи границ Украины около 100 тысяч военнослужащих.
Украина также подала на Россию в Страсбургский суд по целому ряду вопросов, включая сбитие MH17.
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