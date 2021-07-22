По-прежнему вместе: как изменились и чем занимаются герои сериала “Элен и ребята”

“Элен и ребята” – один из самых популярных французских сериалов 90-х, но мало кто знает, что он является спин-оффом проекта “Первые поцелуи”, где Элен была лишь сестрой главной героини. Она настолько понравилась зрителям, что продюсеры решили снять отдельную историю о ней. Так появились “Элен и ребята”. Сериал шел в России с 1994 по 1996 год в эфире Первого канала, а потом его повторяли на других телеканалах.

Вообще сериалов о жизни Элен несколько. После успеха “Элен и ребят” вышли “Грезы любви”, действия которого происходило на райском острове. А в 2011-м выпустили “Тайны любви” с уже повзрослевшими героями. Сериал в производстве до сих пор. Конечно, все они повзрослели: у Жозе с Бенедикт свой ресторан, Лали стала репортером светской хроники, а Николя – фотографом.

Почти все актеры основного состава стали заложниками одной роли. И, кстати, как и герои сериала “Секс в большом городе”, удачно использовали экранные образы для других своих проектов, например, рекламных. На съемочной площадке имели место служебные романы. Так исполнители роли Кэти (Кети Андрие) и Этьена (Давид Пру) долгое время были парой и воспитывают общих детей. Сейчас они в разводе. А вот слухи о романе Элен Ролле и Патрика Пьюдеба так и не получили подтверждения.

Элен Ролле (Элен) Элен Ролле

Исполнительница главной роли Элен Ролле одновременно со съемками сериала начала заниматься музыкой и делала на этом поприще большие успехи. Кстати, в сериале на фоне можно услышать несколько композиций ее авторства. После завершения сериала Элен отказалась принимать участие в сиквеле и с голвоой ушла в музыку.

О ее личной жизни известно крайне мало – только лишь что в 2013 году она усыновила двоих детей из Эфиопии.

Патрик Пьюдеба (Николя) Патрик Пьюдеба (Николя) Патрик Пьюдеба, которому в сериале досталась роль возлюбленного Элен, позже признавался, что между ними и в жизни был роман:

Мы с Элен три года жили вместе. Во время работы над проектом постоянно образовывались пары, а потом распадались. Так что за кулисами сериала тоже, как и на площадке, были и любовь, и постель, – говорил он в одном из интервью.

Но актеры расстались и пошли своими дорогами: если Элен ушла в музыку, то Патрик стал работать на телевидении. Он ведет свое утреннее шоу и вполне доволен этим. В 90-е он был женат, но через три года снова стал холостым. С тех пор ему приписывали романы с многими французскими красавицами, но больше он так и не женился и не завел детей.

Элен и Патрик, кадр из сериала “Элен и ребята”, 90-е годы Патрик Пьюдеба и Лали Меньян (Лели) Лали Меньян Лали Меньян

Актриса Лали Меньян, как и ее коллеги, стала заложницей одного образа. Вместе с Патриком Пьюдеба она вела утренние шоу, но недолго. Приглашения сниматься в рекламе тоже со временем сошли на “нет”. Одновременно со съемками в сериале девушка делала успехи в модельном бизнесе, но выбиться в первую лигу ей не удалось. Зато в 2010 году она открыла в Ницце бутик дамского белья и создала свою торговую марку Lalylingerie. В отличие от других актеров, она не отказывалась от участия ни в одном продолжении “Элен и ребят” и была признательна этому проекту:

Конечно, это был огромный успех и полное попадание в роль. Мне сразу предложили сыграть именно такую взбалмошную героиню, ведь мы с ней во многом похожи. Конечно, меня все еще узнают на улицах, просят автографы. Никакой звездной болезни у меня нет, я объективно оцениваю свою популярность, – рассказывала артистка.

Свою любовь она нашла там же: во время работы над сериалом “Каникулы любви” у Лали начался роман с режиссером Никола Филали. В 2000 году у них родился сын Милан, но до алтаря они так и не дошли. Сейчас Лали замужем за фотографом Патриком Канигером, у них подрастает сын Лиам.

Лали Меньян (Лэли), Патрик Пьюдеба (Николя) и Давид Пру (Этьен) Этьен и Кэти, кадр из сериала “Элен и ребята” Кэти Андрие (Кэти)

Себастьен Рош стал одним из тех, кому (не без труда) удалось избежать участи “актера одной роли”. В сериале ему досталась роль яркого, вздорного и слегка сумасшедшего Кристиана или Кри-Кри. Актер понял, что такой образ может приклеиться к нему, поэтому уже в 1993 году он ушел из сериала. Он, как и Элен Ролле, стал писать песни и его первый альбом стал очень популярен во Франции, а песня Au Bar de Jess попала в национальный хит-парад.

В кино тоже все сложилось неплохо: он сыграл в нескольких фильмах, в том числе в картине “На пределе возможного”, где его коллегой стала дочь Жерара Депардье.

Себастьен Рош (Кри-Кри) и Давид Пру (Этьен) Себастьен Рош Себастьен Рош

В сериал “Элен и ребята” Филипп Вассер попал случайно – до этого он работал осветителем на съемочной площадке, где его заметил режиссер. Так что актерство не стало делом его жизни: в последнее время он занимается дизайном интерьеров и пишет картины, которые, кстати, выставляются и продаются.

Филипп был женат, у него есть уже взрослый сын Ланселот, однако сейчас холост.

Филипп Вассер (Жозе) и Лали Меньян

Давид Пру (Этьен) и Филипп Вассер (Жозе)

Лора Гибер, пожалуй, стала редким исключением на фоне своих коллег по сериалу: стать актрисой для нее было главной мечтой, поэтому она окончила академию искусств и переехала в Париж. Там она получила роль в “Элен и ребята”, а после снялась во всех его продолжениях. Однако участие в этих проектах стало пиком ее карьеры.

Сейчас Лоре 52 года, она много лет замужем, воспитывает двух дочерей. Благодаря своей узнаваемости у нее есть контракты с брендами, а также она активно продвигает идеи бережного отношения к природе и защищает права животных.

Лора Гибер (Бенедикт) и Патрик Пьюдеба (Николя)

Лора Гибер Кадр из сериала “Тайны любви”