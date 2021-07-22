Проблемы с подъёмом орбиты модуля «Наука» вызваны забытым на борту строительным пылесосом

Назначенная на 29 июля стыковка модуля «Наука» с Международной космической станцией не состоится. Модуль не может покинуть опорную орбиту из-за лишнего веса – внутри корпуса забыли пылесос.

Ракета-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» стартовала к МКС в среду. Все ступени носителя отработали штатно и аппарат вышел на околоземную орбиту. В течение восьми суток «Наука» должна была ступенчато подниматься на высоту 400 километров, где ей предстояло встретиться с МКС. Однако импульс маршевых двигателей результата не дал – высота орбиты не увеличилась.

– Маршевые двигатели отработали чётко, мы это ясно видели по телеметрии. Ошибки в расчёте массы модуля быть не может, там учтён каждый грамм. Мы предположили, что на борт могло попасть что-то, чего там не должно быть, – сказал начальник Центра управления полётами Максим Матюшин.

В это же время в монтажно-испытательном комплексе космодрома «Байконур» хватились новенького строительного пылесоса «Макита». Руководство комплекса обратилось в полицию, решив, что пылесос украли.

– Отсмотрели записи с камер, пылесос никто из МИКа не выносил. Так мы поняли, что на орбите сейчас 16 лишних килограммов, – сообщили в руководстве российского сегмента МКС.

Модуль «Наука» строился с 1995 года. Поэтому перед самым запуском рабочие решили убрать накопившуюся за десятилетия пыль. Закончить уборку они успели, а вот убрать пылесос забыли.

Тем временем «Роскосмос» продолжает получать поздравления с успешным запуском «Науки».

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