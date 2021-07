Китай угрожает Японии атомной бомбардировкой

«Мы будем применять ядерное оружие до полной и безоговорочной капитуляции Японии. Мирных переговоров не будет»

By Geller Report Staff – on July 19, 2021

Китай не боится и не уважает «политкорректную» администрацию Байдена. Вот почему “наезд” на Китай значительно усилился после того, как президент Трамп покинул свой пост в январе. Будьте готовы к серьезному кризису в Азии после зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Особенно, если Китай сочтет, что президент Трамп или губернатор ДеСантис будут избраны POTUS в 2024 году. Очень страшные времена.

Официальные лица Китая опубликовали ставшее вирусным видео с призывом к атомной бомбардировке Японии

Лидеры #China’ и его военные жаждут крови, они хотят убивать и чем дальше – тем больше. Они, безусловно, являются самой опасной группой на земле, и мы не будем в безопасности до тех пор, пока они вооружены. Мы должны, в первую очередь, сдерживать их. #Taiwan #Japan @jenniferatntd

#КПК клянется разбомбить #Japan атомными бомбами, если #Japan будет защищать #Taiwan Поскольку Япония это единственная страна, которая уже была подвергнута атомной бомбардировке, ядерное сдерживание Японии “даст в два раза больший результата при вполовину меньших усилиях.”

中共軍事頻道威脅對日本實施連續核打擊,直到日本第二次無條件投降。

3:13 PM · Jul 18, 2021

Это отрывок из более длинного видео военного канала #КПК https://ixigua.com/6983547320994365991?logTag=14123dd5431fc3630e83…. Он был загружен два дня назад, и имеет 2,37 м просмотров, 11K комментариев и 88K лайков на настоящий момент. Канал имеет 2 M подписчиков .

#CCP Vows to Nuke #Japan if Japan defends #Taiwan. As Japan is the only country that has been nuked, so nuking Japan "will get twice the result with half the effort."

中共軍事頻道威脅對日本實施連續核打擊,直到日本第二次無條件投降。 pic.twitter.com/dp45R2LXtD — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) July 13, 2021

Китай пригрозил уничтожить Японию, если страна вмешается в тайваньский конфликт

Китайцы поклялись никогда не применять ядерное оружие первыми, но напряженность возросла, и новое угрожающее видео нацелено, в частности, на Японию.

By News.com, July 18, 2021

«Сначала мы будем использовать атомные бомбы. Мы будем использовать атомные бомбы снова и снова. Мы будем делать это до тех пор, пока Япония не объявит о безоговорочной капитуляции во второй раз», – предупреждает агрессивное видео с угрозами, распространенное по официальным каналам коммунистической партии Китая.

«Когда мы будем освобождать Тайвань, если Япония осмелится вмешаться силой – даже если она развернет только одного солдата, один самолет или один корабль – мы не только ответим огнем, но и будем вести полномасштабную войну против самой Японии».

Напряженность в отношениях между Токио и Пекином резко возросла в последние недели.

Заместитель премьер-министра Таро Асо сказал: «Мы должны защищать Тайвань в рамках нашего союза с США».

Министр обороны Ясухидэ Накаяма добавил, что Япония и США должны «защищать Тайвань как демократическую страну».

Это не те слова которые хотел бы слышать Пекин.

«Мы никогда не позволим никому каким-либо образом вмешиваться в тайваньский вопрос», – парировал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на брифинге для прессы на прошлой неделе.

Но одобренный Коммунистической партией Китая видеоканал, имеющий тесные связи с Народно-освободительной армией (НОАК), поднял гнев Китая на новый уровень.

6 шагов #КПК по уничтожению #Japan, разделению её на 4 государства и передачу их под управление #China и #Russia с помощью “неограниченной войны”. И одновременное освобождение #Taiwan. #中共 軍事頻道威脅將 #日本 「滅國」,分割成四個小國,由中俄代管,中俄駐軍。同時「 解放」 #臺灣。

2:52 PM · Jul 13, 2021

Это видео является отрывком из более длинного видео военного канала КПК на https://ixigua.com/6983973783426040324?logTag=3378e313c8a165a52a14…. Он был загружен вчера, имеет 1,94 м просмотров, 24K комментариев, 53K лайков на данный момент.

На выходных канал призвал Пекин отказаться от своей политики неприменения ядерного оружия первым.

«В 1964 году, когда была успешно взорвана наша первая атомная бомба, мы пообещали миру, что не будем применять атомное оружие против стран, не обладающих ядерным оружием, и не будем применять его первыми», – говорит голос за кадром.

«Прошло почти 60 лет. Сейчас международная ситуация кардинально изменилась. В нашей стране происходят серьезные изменения. И вся политическая политика, тактика и стратегия должны быть скорректированы для защиты мирного подъема нашей страны.

«Необходимо внести ограниченные корректировки в нашу ядерную политику».

Огонь и ярость

«Некоторые из этих высказываний довольно безумные!» – говорит профессор Стефан Фрулинг из Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета. «Я думаю, из этого мы можем сделать вывод, что идея о том, что Япония поможет Тайваню, действительно задела за живое».

Первый пятиминутный клип вышел в воскресенье. Днем позже появилась вторая, более длинная версия. Оба были удалены в среду после того, как были повторно опубликованы представителями Коммунистической партии, что привлекло миллионы просмотров, десятки тысяч патриотических комментариев и международное внимание.

Вот ещё одно, последнее по времени, официально санкционированное видео с угрозой нападения на Запад.

Китай обещает что он Россия разделят Японию

В прошлом году Народно-освободительная армия (НОАК) опубликовала вербовочный видеоролик о том как стратегический бомбардировщик H-6K имитировал удар по американской территории Гуама.

По словам правозащитницы китайского происхождения Дженнифер Цзэн, издательский канал Wisdom & Strategies for 6 Armies «либо принадлежит (к) НОАК, либо имеет прочные связи с ней». Она ссылается на сообщения деловых новостей о его собственности и финансовых связях.

Неясно, насколько официальны настроения, выраженные в видеоклипах.

Несомненно то, что Пекин недоволен Токио.

«Япония – единственная страна в мире, пострадавшая от атомных бомб. Японцы все хорошо помнят об этом – от членов правительства до рядовых граждан», – говорится в титрах одного из видеороликов.

«Ядерное сдерживание против Японии даст вдвое больший результат при половинных усилиях.

«Выделяя Японию как «исключение» из нашего обязательства не применять ядерное оружие против стран не имеющих ядерного оружия и не применять его первым, мы предупреждаем Японию и информируем мир о том, что, если Япония вмешается военным путем в наши внутренние дела, включая объединение Тайваня с материковым Китаем – против них обязательно будет применено ядерное оружие.

«Оно будет применяться до полной и безоговорочной капитуляции Японии. Мирных переговоров не будет».