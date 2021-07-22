Руководящую и направляющую роль мужчины в семье закрепят в Конституции

После выборов в Государственную думу Валентина Терешкова планирует предложить очередной пакет поправок в Конституцию.

Изменения призваны наделить лиц мужского пола гендерным преимуществом перед женщинами.

В обоснование юридической новеллы парламентарий привела статистику органов ЗАГС, из которой следует, что в России проживает приблизительно 60% женщин и 40% мужчин, что делает последних «угнетаемым меньшинством». Такой процесс, по мнению Терешковой, в ближайшем будущем грозит стране демографическим кризисом.

– В 2020 году мы внесли столь своевременные и нужные поправки в основной закон. Абсолютное большинство граждан поддержало инициативу о закреплении в конституции ценностей нашего многонационального народа. За последний год ко мне неоднократно обращались инициативные группы, с просьбой обеспечить ещё большую защиту семьи, материнства и нравственного здоровья россиян. Мы хорошо видим, как Запад совершает коллективное самоубийство, отказываясь от базовых законов, которые формировались на протяжении столетий. Я обещаю, что осенью внесу на рассмотрение парламента несколько законопроектов, в том числе о закреплении в конституции руководящей и направляющей роли мужчины в семье, – заявила Терешкова.

ВЦИОМ в настоящий момент проводит масштабное исследование об отношении россиян к феминизму и матриархату. По предварительным данным, более 90% граждан крайне негативно относятся к идеологии женского превосходства, а каждый второй назвал мужчин угнетаемым меньшинством в России.

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