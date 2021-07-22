Больше не блондинка: Николь Кидман радикально сменила стрижку и цвет волос

Николь Кидман нельзя назвать активным Instagram-блогером, но иногда ее публикации могут удивить фанатов и подписчиков. Сегодня 54-летняя актриса опубликовала фото, которое не оставило их равнодушными. Белокурая Кидман сделала новую прическу – отрезала свои локоны и перекрасилась в солнечно-рыжий цвет. Николь поспешила показать себя в новом образе публике, тем более, что на небе во время импровизированной фотосессии появилась красочная радуга. Причем, Кидман выбрала такой ракурс, при котором радуга будто выходит из ее головы, как рог единорога.

На съемочной площадке, – подписала снимок актриса и добавила радужный эмоджи.

Николь Кидман в новом образе

Актуальная стрижка “пикси”, которую недавно сделала себе и звезда отечественного кино Юлия Снигирь, для Николь лишь производственная необходимость. Звезда фильмов “Догвиль”, “Холодная гора” и “Мулен Руж” сейчас снимается в картине с рабочим названием Roar (русского варианта пока нет), съемки которой проходят на природе. Поэтому актриса и позировала на съемочной площадке на фоне фургонов, практически в чистом поле.

Будущая картина – это адаптация книги Сесилии Ахерн “Женщина, у которой выросли крылья”, рассказывающей о женщинах, оказавшихся в разных сложных ситуациях. Помимо Кидман в новом фильме снимаются Синтия Эриво, Мерритт Вевер и Элисон Бри. Николь Кидман до преображения

Последнее время из-за пандемии коронавируса Николь Кидман редко выходит в свет. Однако актриса не смогла пропустить церемонию награждения премии “Золотой глобус” весной этого года, потому что была номинирована в номинации “Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме” за мини-сериал “Отыграть назад” (The Undoing), где ее напарником был Хью Грант.

Несмотря на то, что сама Николь осталась в итоге без статуэтки, ее включение по видеосвязи точно многим запомнилось. 54-летнюю актрису поддержали не только ее супруг Кит Урбан, но и их дочери — 12-летняя Сандэй и 10-летняя Фэйт. “Выход” в свет в полном составе оказался неожиданным даже для ведущих.

Николь Кидман с семьей на церемонии премии “Золотой глобус”