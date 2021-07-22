 

Больше не блондинка: Николь Кидман радикально сменила стрижку и цвет волос

22.07.2021, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Николь Кидман нельзя назвать активным Instagram-блогером, но иногда ее публикации могут удивить фанатов и подписчиков. Сегодня 54-летняя актриса опубликовала фото, которое не оставило их равнодушными. Белокурая Кидман сделала новую прическу – отрезала свои локоны и перекрасилась в солнечно-рыжий цвет. Николь поспешила показать себя в новом образе публике, тем более, что на небе во время импровизированной фотосессии появилась красочная радуга. Причем, Кидман выбрала такой ракурс, при котором радуга будто выходит из ее головы, как рог единорога.

На съемочной площадке, – подписала снимок актриса и добавила радужный эмоджи.

Николь Кидман в новом образе

Актуальная стрижка “пикси”, которую недавно сделала себе и звезда отечественного кино Юлия Снигирь, для Николь лишь производственная необходимость. Звезда фильмов “Догвиль”, “Холодная гора” и “Мулен Руж” сейчас снимается в картине с рабочим названием Roar (русского варианта пока нет), съемки которой проходят на природе. Поэтому актриса и позировала на съемочной площадке на фоне фургонов, практически в чистом поле.

Будущая картина – это адаптация книги Сесилии Ахерн “Женщина, у которой выросли крылья”, рассказывающей о женщинах, оказавшихся в разных сложных ситуациях. Помимо Кидман в новом фильме снимаются Синтия Эриво, Мерритт Вевер и Элисон Бри. Николь Кидман до преображения

Последнее время из-за пандемии коронавируса Николь Кидман редко выходит в свет. Однако актриса не смогла пропустить церемонию награждения премии “Золотой глобус” весной этого года, потому что была номинирована в номинации “Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме” за мини-сериал “Отыграть назад” (The Undoing), где ее напарником был Хью Грант.

Несмотря на то, что сама Николь осталась в итоге без статуэтки, ее включение по видеосвязи точно многим запомнилось. 54-летнюю актрису поддержали не только ее супруг Кит Урбан, но и их дочери — 12-летняя Сандэй и 10-летняя Фэйт. “Выход” в свет в полном составе оказался неожиданным даже для ведущих.

Николь Кидман с семьей на церемонии премии “Золотой глобус”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.05 / В Великобритании все большую популярность набирает аренда кур

07.01 / Мнение: Кто виноват в КОВИДе, экономия на здоровье в США и процветание после коронавируса

20.02 / Нарколог Лазарев заявил, что после коронавируса невозможно уйти в запой

02.02 / В Таиланде обнаружен лесной термитник, построенный в форме человеческого ребенка

28.04 / Участник шоу “Маска” Стас Пьеха: “Я годы лелеял мечту, что когда-нибудь буду петь не попсу”

24.12 / Гражданская казнь

08.11 / У Иисуса Христа были женщины-последовательницы, которых решили стереть из истории

29.09 / Протоирея Дмитрия Смирнова доставили в реанимацию

13.07 / В Москве перестают действовать практически все ограничения

12.07 / Онлайн-маршрут по Останкинскому району появился на портале “Узнай Москву”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика