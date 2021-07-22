8 малоизвестных фактов о принце Джордже в его восьмой день рождения

В британской королевской семье сегодня праздник – день рождения старшего сына герцога и герцогини Кембриджских, внука принцессы Дианы, третьего правнука королевы Великобритании Елизаветы II принца Джорджа. Джордж родился 22 июля 2013 года в 5:30 утра в том же лондонском госпитале Святой Марии, где в 1982 и 1984 годах принцесса Диана родила его отца Уильяма и его дядю Гарри. Первенец Кейт Миддлтон появился на свет настоящим богатырем, весом 3800 грамм. Еще до рождения он стал самым известным в мире малышом, а когда родился, получил первый в истории титул принца Кембриджского.

1. Джордж вошел в историю только самим фактом своего рождения

Просто родившись, маленький Джордж золотыми буквами вписал себя в историю британских монархов. Сын Уильяма стал представителем третьего поколения среди живущих претендентов на трон после своего отца и деда, принца Чарльза. Такая ситуация за все время существования монархии в Великобритании случилась всего во второй раз. До этого лишь во время правления королевы Виктории в период с 1894 по 1901 были живы трое наследников разных поколений.

2. Джордж начал ездить в королевские туры до того, как научился ходить

Джордж – один из немногих королевских детей, кто очень рано приступил к исполнению своих королевских обязанностей. Ему было всего девять месяцев, когда он вместе со своими родителями отправился в свой первый королевский тур. Причем не по Великобритании – семейство отправилось аж в Новую Зеландию, а потом и в Австралию. И хотя в ту поездку он всего лишь дважды появился на публике, BBC окрестили его главной звездой тура.

3. У него очень (!) много крестных

У Джорджа не двое, а целых семь крестных родителей! Ближайшая родственница, тетя Зара Тиндалл, друзья Кейт и Уильяма по университету мистер Оливер Бейкер, Эмилия Джардин-Патерсон, Джулия Сэмюэл, Уильям фон Кутсем, а также лорд Хью Гровенори и бывший личный секретарь четы Джейми Лоутер-Пинкертон.

4. Джордж придумал свое прозвище для Елизаветы II

Елизавета II для всего мира – один из старейших и уважаемых монархов на планете, а для принца Джорджа – просто прабабушка. Когда та была маленькой, домашние (и впоследствии супруг Филипп) звали ее Лилибет. Но у нее есть и еще одно прозвище, которым ее называл только Джордж. Пять лет назад, давая интервью по случаю 90-летия Елизаветы, Кейт Миддлтон раскрыла семейную “тайну”:

Когда Джорджу было два с половиной года, он называл ее Ган-Ган.

5. Джордж – икона стиля

То, как одевается, а вернее одевают принца Джорджа, давно оценили не только поклонники британской королевской семьи. В 2015 году тогда еще двухлетний Джордж вошел в список “50 самых стильно одетых мужчин в Великобритании” по версии журнала GQ, хоть и занял лишь 49 место.

6. Он умеет готовить и делает это от всей души

В феврале 2019 года герцогиня Кейт посетила начальную школу Lavender в Лондоне, где встретилась в том числе и с мистером Мэттью Кляйнер-Манн, исполнительным директор Ivy Learning Trust. Позже, рассказывая о той встрече, Мэттью говорил:

Она рассказывала нам, как сильно ее дети любят готовить. Сказала, что на днях они сделали сырную пасту. Причем, в процессе участвовали все – один замешивал тесто, другой готовил соус, – передал слова Кейт мистер Кляйнер-Манн.

А в декабре того же года четыре поколения монаршей семьи – Джордж с принцем Уильямом, Елизаветой II и принцем Чарльзом – приготовили рождественские пудинги для Королевского британского легиона. Видео с того мероприятия моментально разлетелось по сети, а интернет-пользователи отметили, с каким чувством и экспрессией мальчик размешивает фруктовую смесь деревянной ложкой.

7. Джордж любит танцевать

О еще одном хобби принца однажды рассказал его отец, принц Уильям в разговоре с журналистами BBC Radio:

Джордж тоже занимается танцами, ему это нравится. И моя мама всегда танцевала, она любила танцевать. Всегда надо заниматься тем, что нравится, делать то, что любишь. И не позволяйте никому говорить вам иначе, – рассказал принц Уильям.

8. Он еще тот проказник

С раннего детства первенец Уильяма и Кейт проявляет характер – он не только не стесняется общаться с окружающими людьми, но и проявляет себя как озорной и подвижный малый. Это подтвердил и его отец в одном из интервью.

Он такой… негодник, я бы так выразился. Он напоминает мне меня, когда я был моложе, и моего брата. Хотя не знаю… Впрочем, у него все сейчас хорошо в школе. Так что… – рассказал Уильям недавно в разговоре с CNN.