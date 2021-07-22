Скандалы: Минздрав уполномочен объяснить

В ведомстве Михаила Мурашко не признали десятки миллионов переболевших COVID-19 в РФ

В Минздраве опровергли данные коллектива журналистов нескольких изданий, накануне сообщивших о 29 млн переболевших коронавирусом в РФ и сделавших вывод о пятикратном занижении официальной статистики. Исследование основывалось на анализе QR-кодов, которые выдавали перенесшим COVID-19 гражданам: в них фигурировали данные из регистровых записей Минздрава. В ведомстве сообщили “Ъ”, что в этом регистре к сегодняшнему дню уже 39 млн записей, причем номера в нем идут не по порядку, как предполагали расследователи, и включают больных пневмонией и вакцинированных, а не только заразившихся COVID-19 граждан. В выводах журналистов сомневаются и некоторые аналитики.

Расследование с выводами о кратно большем, чем утверждалось официально, количестве переболевших коронавирусом граждан в России накануне опубликовали издания «Медуза» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), «Холод» и «Медиазона». Журналисты проанализировали QR-коды, которые с 1 июля на портале госуслуг стали выдавать переболевшим COVID-19 гражданам: в них зашифрованы ссылки на страницы с инициалами обладателей кода, датой рождения и 16-значными номерами. Авторы предположили, что эти номера практически полностью совпадают с данными из регистра лиц, больных COVID-19 (его ведет Минздрав), и представляют собой порядковые номера переболевших коронавирусом в России.

Журналисты изучили более десятка QR-кодов переболевших граждан в разное время, обнаружив, что к середине июля 2021 года им выдавались номера сертификатов с порядковыми номерами свыше 29 млн.

«При этом официально оперштаб сообщает только о 6 млн заболевших с начала эпидемии в России — это почти в пять раз меньше числа записей в регистре Минздрава»,— отмечает издание «Холод», подчеркивая, что 29 млн переболевших COVID-19 граждан вывели бы Россию на третье место по уровню заболеваемости в мире (сейчас на четвертом, уступая Бразилии, Индии и США).

В Минцифры, куда “Ъ” обратился за комментариями, дали понять, что ведомство организовало лишь процесс технической выдачи QR-кодов гражданам, тогда как номера сертификатов предоставлялись Минздравом. Там назвали “Ъ” приведенные расследователями данные о заболевших «не более чем фантазиями». В Минздраве подтвердили, что ведут федеральный информационный ресурс по тематике коронавируса, но подчеркнули, что в него включаются записи не только о заболевших COVID-19 гражданах, но также о больных пневмонией, вакцинированных и другие неназванные «категории». 21 июля в списке было 39 млн записей, сообщили “Ъ” в медицинском ведомстве.

При этом уникальный номер регистровой записи не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов»,— добавили в Минздраве, не уточнив, о каких факторах идет речь.

Примечательно, что журналисты также предполагали, что в регистр попадают больные пневмонией, а на неоднократно переболевших COVID-19 граждан каждый раз заводится новый порядковый номер. Кроме того, в заметке не исключалось (со ссылкой на источники в неназываемых федеральных ведомствах), что в регистр могли попадать и больные ОРВИ, записи о которых удаляли оттуда после отрицательных тестов на COVID-19, а присвоенные им номера могли затем использоваться повторно.

Аналитик Александр Драган нашел «серьезные изъяны» в выводах о 29 млн граждан, переболевших коронавирусом в РФ. По его мнению, расследование строится на слишком малой выборке QR-кодов, тогда как «в базах данных такого рода сплошная нумерация используется редко». «Часто в нумерации встречаются специальные пустоты»,— поясняет господин Драган, сомневаясь и в поступлении порядковых номеров граждан с неподтвержденным COVID-19 в «повторный» оборот. «Это решение очень странное и нелогичное, нехарактерное при работе с базами данных»,— добавляет эксперт на своей странице в Facebook.

В материале также анализировались данные, зашифрованные порталом госуслуг в QR-кодах вакцинированных граждан. Корреспонденты “Ъ” убедились, что они ближе к официальной статистике.

Так, в выданном 15 июля QR-коде фигурировал номер, последние цифры которого соответствовали 21 млн. В официальных источниках в этот день фигурировала цифра 19,8 млн человек, вакцинированных двумя компонентами от коронавируса. В коде корреспондента “Ъ”, получившего вторую прививку 14 февраля, фигурировал номер с последними цифрами 774 тыс. К этому моменту, как утверждал заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов, оба компонента вакцины получили 1,7 млн граждан РФ. Впрочем, на интернет-ресурсе gogov.ru (собирает свои данные по количеству вакцинированных в стране) число получивших два компонента граждан перевалило за 700 тыс. человек лишь во второй половине февраля 2021 года.

Александр Драган подтверждает, что в базе вакцинированных граждан номера, фигурирующие в QR-кодах, «и правда идут по порядку, сплошной нумерацией, и соответствуют данным, которые мы видим в статистике gogov». «Но это две очень разные базы»,— говорит аналитик, который не видит оснований считать, что они «построены одинаково». «Корректно говорить про базу ковида, пневмоний и ОРВИ, которая ведется с марта прошлого года, а не про базу переболевших ковидом,— подытоживает господин Драган.— Все это, конечно, не означает, что российская статистика по ковиду честна и прозрачна».

Александр Воронов, Наталья Костарнова