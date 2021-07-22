Хайден Панеттьери встретилась с экс-бойфрендом после того, как он отбыл срок за домашнее насилие

31-летняя актриса Хайден Панеттьери встретилась со своим экс-бойфрендом Брайаном Хикерсоном спустя два месяца после выхода из тюрьмы, где он провел 45 дней после обвинительного приговора за систематическое домашнее насилие по отношению к Хайден. В разговоре с E! News 32-летний мужчина подтвердил, что виделся с ней в минувшую субботу:

Для справки – я наслаждался слабоалкогольным пивом, а Хайден не пила. Мы пошли в новый техасский ресторан в Западном Голливуде, ведь, как парень с юга, я большой поклонник музыки кантри. Так что да, там были и танцы, – сказал он.

Брайан уточнил, что не питает больших надежд на воссоединение с Хайден, что они “не вместе” и “работают над восстановлением дружеских отношений”:

У нас долгая история, и первый шаг на пути к реабилитации – это возмещение ущерба. Хайден была достаточно любезна, чтобы позволить мне это сделать.

Источник, близкий к Панеттьери, также подтвердил, что сейчас для нее в приоритете стоят отношения с 6-летней дочерью Кайей, а также трезвый образ жизни:

Хайден готова простить Брайана и начать новую главу в жизни, несмотря на опасения со стороны своих близких. У Хайден большое сердце, и она хочет видеть в каждом только лучшее.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон Хайден Панеттьери

Эта история началась еще летом 2018 года. Хайден Панеттьери, расставшись с Владимиром Кличко после 10 лет отношений, стала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Поклонники недолго радовались за экс-возлюбленную знаменитого боксера и политика. Уже в мае 2019-го в СМИ появились первые сообщения о неадекватном поведении нового парня Хайден – его арестовали после их публичной ссоры в баре и последующей драки дома. Показания дала офицер полиции, прибывшая по вызову соседей. Тогда же Брайану запретили приближаться к актрисе из-за жестокого обращения, но в сентябре все обвинения сняли.

Той же осенью папарацци сняли Хайден и Брайана вместе. Актриса вернулась к абьюзеру, два ему еще один шанс. Несколько месяцев о паре ничего не было слышно, пока 14 февраля 2020 года, в День всех влюбленных, соседи Хайден снова не вызвали полицию, услышав в доме актрисы шум и крики. В июле прошлого года полиция Лос-Анджелеса снова арестовала Брайана. Суд штата Калифорния предъявил ему обвинение, включающее в себя восемь пунктов, большая часть из которых по статье о домашнем насилии. Вскоре Хикерсон был освобожден под залог в размере 320 тысяч долларов. Привлечь Хикерсона к уголовной ответственности получилось после того, как Хайден обратилась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных инцидентах, связанных с домашним насилием. Хайден призналась, что все полтора года отношений с Брайаном она постоянно терпела его неконтролируемую агрессию в свой адрес.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери начали встречаться в 2009 году. Через два года пара объявила о прекращении отношений – они заявили, что остались друзьями. А спустя несколько месяцев дружеские отношения вновь пошли на романтический лад. В 2014 году Владимир сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться. Помолвочное кольцо с алмазом в 6 каратов обошлось жениху в полмиллиона долларов. В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя. До свадьбы дело так и не дошло. Сейчас девочка живет с Владимиром в Украине.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью Кайей

Кайя Евдокия Кличко, 2020 год