Федор Бондарчук, Гоша Куценко и другие: кто еще сыграет в новой экранизации “Анны Каренины” для Netflix

Российский офис стримингового сервиса Netflix сообщил о начале съемок своего первого сериала “Анна К” по мотивам романа Льва Толстого “Анна Каренина”. Пост об этом появился сегодня в официальном аккаунте в Instagram:

Кто-то тарелку разбивает на счастье, а кто-то, по традиции, на старт съемок!

Продакшн “Анны К” начался. Листай, чтобы познакомиться с кастом!

#ANNAK #Netflix, – гласит подпись под фото черной разбитой тарелки.

Вместе с этим стали известны исполнители других ролей: так, Светлана Ходченкова выступит в роли Анны Карениной (эта информация появилась еще в мае), а Федор Бондарчук исполнит роль Алексея Каренина. Остальной каст выглядит так: Гоша Куценко – Степан “Стива” Облонский, Юра Борисов – Константин Левин, Татьяна Догилева – Агафья Михайловна, Дарья Верещагина – Екатерина “Кити” Щербацкая, Александр Цыпкин – Сергей Кознышев. А вот имя исполнителя роли Вронского пока держится в секрете.

Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии и теперь рады анонсировать яркую команду актеров, – рассказала Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов Netflix по центральной и восточной Европе и России.

Каст сериала “Анна К”

Известно, что Netflix представит современное прочтение известного сюжета. На сайте компании значится следующее описание сюжета:

Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским — наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений, – значится в анонсе сериала.

Над проектом будут работать опытные российские продюсеры – Валерий Федорович и Евгений Никишов (они снимали такие сериалы, как “Измены”, “Полицейский с Рублевки”, “Эпидемия” и фильм “Эпидемия. Вонгозеро”), сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов (“Салют-7” и сериал “Колл-центр”) и автор фильма “Эпидемия. Вонгозеро” и сериала “Эпидемия” Роман Кантор. Когда состоится международная премьера нового сериала, пока неизвестно.

Светлана Ходченкова

Роман Льва Толстого “Анна Каренина” экранизировали более 30 раз не только кинематографисты из России, но и из Германии, США, Великобритании, Испании, Бразилии, Аргентине и Венгрии. Первая киноверсия произведения классика появилась в 1911 году, фильм был черно-белый и немой, состоял из двух частей по 15 минут и, к сожалению, не сохранился.

Кто еще в российском и мировом кинематографе играл Анну Каренину, смотрите в специальной подборке HELLO.RU по этой ссылке.