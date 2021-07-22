Бывшая жена Криса Пратта Анна Фэрис снова вышла замуж

44-летняя звезда фильмов “Очень страшное кино” и сериала “Мамаша” Анна Фэрис вышла замуж за 51-летнего американского кинооператора Майкла Баррета. Слухи об этом ходили последние пару дней, однако, наконец, актриса подтвердила все сама в новом выпуске своего же подкаста Anna Faris is Unqualified.

Да, мы тайно поженились! Прости, дорогой, я только что выпалила это, но мне кажется, что я уже больше не могу называть тебя “жених”, – обратилась она к мужу во время записи подкаста.Как сообщили инсайдеры, Анна и Майкл уже давно обменялись клятвами на частной закрытой церемонии, которая прошла в здании суда на островах Сан-Хуан, что неподалеку от Ванкувера и Сиэтла, но об этом стало известно лишь сейчас.

Напомним, ранее Анна Фэрис была дважды замужем. С 2004 по 2007 год актриса состояла с браке с коллегой по фильму “Переулок влюбленных” Беном Индрой. В 2007-м Фэрис начала встречаться с Крисом Праттом – они познакомились на съемках фильма “Отвези меня домой”. В 2009 году они поженились, а в 2012-м на свет появился их сын Джек. Однако в августе 2017-го они объявили о разводе после 10 лет брака, что стало полной неожиданностью для их поклонников.

Через непродолжительное время каждый из них встретил новую любовь: Крис начал встречаться с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин, а Анна – с кинооператором Майклом Барретом. Летом 2019 года Крис и Кэтрин поженились, теперь же настала очередь и Анны с Майклом. Слухи о грядущей свадьбе появились еще в ноябре 2019 года, когда папарацци сфотографировали звезду ситкома “Мамаша” с кольцом на том самом пальце. Спустя несколько дней фотографы вновь встретили Анну, но уже с Майклом на улице в Лос-Анджелесе, и между ними состоялся такой диалог:

П.: Как вы, ребята?

А. и М.: Мы просто прекрасно!

П.: Наши поздравления с помолвкой.

А. и М.: Спасибо!

П.: Вы уже готовы к своему праздничному дню?

А. и М.: Нет.Причем в беседах с журналистами Анна Фэрис всегда весьма сухо отвечала на вопросы о возможном третьем браке.

Я не спешу, так как уже прошла два раза через это в условиях нашего законодательства. Мне всегда надо понять: какова цель брака? Это делается для безопасности, детей или окружающих? Я романтик, верю в партнерство, родственные души и не очень верю в сам факт свадебной церемонии, – рассказала она в одном из американских подкастов в 2019 году.

В январе 2020-го коллега Фэрис по сериалу “Мамаша” проговорилась, что та действительно помолвлена. Спустя еще месяц актриса подтвердила это сама.