Регина Тодоренко встретилась с Сарой Джессикой Паркер в Нью-Йорке

Регина Тодоренко и Влад Топалов на днях улетели в Нью-Йорк – эту поездку, о которой мечтала ведущая, подарил ей муж. Регина, большая фанатка культового сериала “Секс в большом городе” узнала из новостей, что сейчас на улицах Манхэттена полным ходом идут съемки продолжения сериала под названием “История продолжается…” (And Just Like That…).

Тодоренко рассказала своим подписчикам, что мечтает познакомиться с Сарой Джессикой Паркер лично. Пользователи сети поддержали Регину и оставили в комментариях в аккаунте голливудской актрисы сотни сообщений с тэгом #meetRegina (такой же метод недавно использовала Настя Ивлеева, чтобы встретиться в Риме с Ким Кардашьян). Встреча все-таки состоялась, и Регина увидела процесс съемок так близко, как только можно было. Однако смелости подойти к актрисе у российской телеведущей не хватило.

На обед Влад пригласил меня в ресторан “Бальтазар”. Когда мы вышли из такси, он обратил мое внимание на машины с кинооборудованием. Я сразу поняла, что Сара где-то рядом. Мы вкусно пообедали, и я отправилась на поиски. Через минуту увидела ее, такую красивую и энергичную! АААААААА!! И всю команду сериала, стоящую на расстоянии 10 метров от меня. Конечно, я не осмелилась подойти и помешать процессу съемок ради селфи, очень хотелось, но еще больше хочется увидеть готовый сериал. Я знаю, что мы еще встретимся, возможно, где-то на ковровой дорожке кинофестиваля, а, возможно, за чашкой кофе и обязательно сделаем селфи, – рассказала Регина.

После встречи с кумиром своего детства, Регина в Владом отправилась в магазин обувной марки Сары Джессики Паркер SJP и купила себе несколько пар туфель любимой актрисы.

Напомним, что 9 июля в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”. В объективы местных папарацци сразу же попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс. Также стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис. Как многие уже знают, Саманты, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале не будет. А вчера неожиданно в сеть просочилась информация, что в сериале появится главная соперница Кэрри Брэдшоу – актриса уже приступила к съемкам.