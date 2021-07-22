 

Михаил Боярский сбежал из больницы, чтобы поздравить Олега Газманова с юбилеем

22.07.2021, 14:38, Разное
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Врачи петербургской больницы, где Михаил Боярский проходит лечение от COVID-19, во время утреннего обхода не нашли пациента в постели.

Соседи по палате рассказали, что актёр уехал поздравлять с 70-летием певца Олега Газманова.

То, что Боярский действительно отправился в Москву, вскоре подтвердилось – его увидели в вагоне поезда «Сапсан», где он раздавал автографы. На станции Тверь полицейские хотели оштрафовать актёра за отсутствие маски, но, узнав артиста, ограничились предупреждением. На Ленинградском вокзале Москвы Боярского ждал патруль Роспотребнадзора, но он смог уйти по крышам вагонов и затеряться в толпе.

– Эти канальи, Роспотребнадзор, гнались за мной, как гвардейцы кардинала! Но, тысяча чертей, я оторвался от них в метро! В такой день я должен был обнять своего друга! Семьдесят лет – не шутка! Но мы ещё попрыгаем! – сказал Боярский журналистам, когда добрался до ресторана, в котором отмечается юбилей Газманова.

Гостя из Петербурга посадили на почётное место рядом с юбиляром. Никаким подарком он запастись по дороге не успел, но это не расстроило Газманова.

– Приезд Михаила на мой праздник – лучший подарок. И никаких других подарков мне от него не надо! – заявил Олег Газманов.

Сейчас у ресторана в Серебряном бору дежурят полиция, скорая помощь и сотрудники Роспотребнадзора. Внутрь их не пускает охрана и сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, однако гость Газманова пообещал сдаться правоохранителям, когда вволю пообщается с юбиляром и гостями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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