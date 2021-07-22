Кейт Миддлтон и принц Уильям представили новый портрет принца Джорджа к его дню рождения

Герцог и герцогиня Кембриджские по уже сложившейся традиции в день рождения своих детей делятся новыми портретами из семейного архива. Сегодня, 22 июля, старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцу Джорджу исполнилось восемь лет. Накануне вечером на официальной странице герцога и герцогини появился новый снимок именинника. Как и другие фото, это авторства его матери Кейт.

Завтра исполняется восемь(!) лет, – лаконично был подписан снимок.

Меньше чем за 12 часов пост набрал почти 900 тысяч лайков и более 16 тысяч комментариев. Пользователи сети поздравляют юного принца и его родителей и многие отмечают невероятное сходство принца Джорджа с отцом принцем Уильямом и покойной бабушкой, принцессой Дианой.

Он так похож на своего отца! – писали одни

О боже! Как он похож на своего папу… и бабушку. С днем рождения, юный принц! – отметили другие.

На снимке, который, конечно, был сделан Кейт, именинник широко улыбается в камеру, сидя на капоте Land Rover Defender (дань уважения прадеду – принцу Филиппу) во дворе их загородного дома в Норфолке. На Джордже темно-синяя рубашка-поло в оранжевую полоску John Lewis за 10 фунтов стерлингов и темные шорты.

Сейчас у Джорджа каникулы, он только окончил третий класс школы Thomas’s Battersea. Как однажды признался его отец, Джордж очень любит танцевать, как и сам Уильям, как и его бабушка. А характер у Джорджа шкодистый.

Он такой негодник, я бы так выразился. Он напоминает мне меня, когда я был моложе, и моего брата. Хотя не знаю… Впрочем, у него все сейчас хорошо, – рассказал Уильям недавно в разговоре с CNN.

Несмотря на то, что Джордж уже в девятимесячном возрасте сопровождал родителей в королевских турах, например, в путешествии по Новой Зеландии и Австралии в 2014 году, последний годы буквально до недавнего времени Джордж появлялся на публике исключительно по большим королевским событиям. Однако этим летом Кейт и Уильям брали с собой старшего сына на “нерабочие” мероприятия. Джордж дважды был на футбольных матчах сборной Англии на стадионе Уэмбли в Лондоне – 29 июня на игре с Германией в 1/8 финала и 11 июля на финальной битве с Италией. Джордж оказался эмоциональным болельщиком и фото его таких искренних реакций быстро разлетелись по сети.