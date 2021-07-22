«Слишком много кандидатов наук» – министр просвещения предложил ввести пятилетний мораторий на приём в аспирантуру

В министерстве науки и высшего образования рассказали о грядущих изменениях в научной среде.

В частности стало известно об ограничении приёма в аспирантуру и докторантуру. Такая мера, по словам чиновников, является вынужденной из-за перебора носителей учёных степеней.

– В Советском Союзе звание кандидата, а тем более доктора наук, сразу же вызывало уважение. К сожалению, за последние тридцать лет система сильно деградировала, сегодня мы имеем явное перепроизводство специалистов с учёной степенью. А большинство из них, между прочим, обучались в аспирантуре за счёт средств федерального бюджета. Не говоря уже о том, что ведущие научные журналы просто завалены статьями будущих кандидатов наук. Поэтому мы в министерстве приняли решение ввести мораторий на приём в аспирантуру на пять лет. По расчётам специалистов именно этого периода хватит, чтобы количество кандидатов наук достигло оптимального числа. Что касается докторов, то с ними тоже будем решать вопрос, пока просто сократим на треть количество мест в докторантуре, – заявил министр образования Валерий Фальков.

В ведомстве уточнили, что реформа не затронет военные учебные заведения..

– Наши университеты и училища как работали, так и будут работать. Никаких ограничений на защиту диссертаций по военным наукам вводиться не будет, напротив, мы планируем увеличить количество бюджетных мест в аспирантуре, – сообщили в Минобороны.

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