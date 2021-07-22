На девушку напал призрак когда она была в душе

Когда Лия обнаружила после душа царапины на своем бедре, она сразу же настаивала на том, что это не могло быть собственной случайной травмой, потому что эти царапины были ярко выражены, словно их нанесли специально.

21-летняя жительница Стаффордшира, Великобритания, утверждает, что она и ее мать были вынуждены вызвать в дом экстрасенса, чтобы он провел обряд "очищения" помещения, после того, как сердитый и агрессивный призрак напал на нее, когда она принимала душ.

По словам Лии Льюис, ей пришлось пережить несколько месяцев паранормальной активности в доме, в котором она живет вместе со своей матерью Колетт, прежде чем все стало ухудшаться.

Однажды Лия приняла душ, а когда стала вытираться полотенцем, то внезапно увидела свежие царапины на своем бедре, словно что-то оцарапало ее пока она была в душе. Однако она уверяет, что не ощущала никакой боли.

После этого мать Лии связалась с местным мудиумом Йеном Гриффитсом и когда тот провел свое "расследование", то он заявил, что этот призрак на самом деле пришел в дом Лии из магазина, в котором Лия работала.

Сотрудники магазина, которых Гриффитс расспросил о призраке, рассказали в свое очередь, что до того, как здесь бы открыт магазин, здесь был дом, в котором жил некий злой и агрессивный человек, и этого человека однажды кто-то убил.

Паранормальные явления в доме начались всего через несколько недель после того как умер дед Лии. Это был его дом и Лия с мамой переехали сюда после смерти деда.

"Лия стала говорить мне о том, что она видит и слышит то, чего не видят и не слышат другие. Я помню как однажды вечером мы с ней ехали к ее бабушке и она спросила меня, вижу ли я маленькую девочку, которая стоит на обочине дороги. Я была потрясена, потому что я никого там не видела", – рассказывает мать Лии.

"Через несколько месяцев эти ее способности только окрепли. Один раз она пришла с работы и рассказала, что видела там нечто странное. И мы понимали, что в конце концов это переберется в наш дом. Так и получилось, оно последовало за Лией и стало нашим худшим кошмаром".

Лия начала слышать в доме странные звуки на чердаке, а однажды ночь, когда одна выходила из своей спальни, она увидела высокого, лысого и худощавого мужчину, выходящего из другой комнаты.

Мать Лии тоже подвергалась атакам чего-то непонятного. По ее словам однажды некто так близко прислонился к ней, что она слышала его дыхание, словно он дышал ей в ухо.

Когда Лия обнаружила после душа царапины на своем бедре, она сразу же настаивала на том, что это не могло быть собственной случайной травмой, потому что эти царапины были ярко выражены, словно их нанесли специально.

Однажды она вошла в комнату своей матери и услышала какой-то шум в гардеробной. Она подумала, что мама там и что она роется в своих вещах. Но через мгновение Лия увидела, что ее мать на самом деле лежит в своей кровати.

На следующий вечер Лия приняла душ и когда вытиралась полотенцем, она вдруг обнаружила на бедре свежие царапины. Она сразу же спустилась вниз и показала их маме.

"Теперь, когда ей стали причинять физический вред, я подумала, что с нас достаточно, и мне нужно было что-то с этим сделать. Я спросила у своих друзей, и они спросили своих друзей, и я получила довольно много рекомендаций для медиума Йена Гриффитса, и я связалась с ним. Он дал нам небольшое описание того, что здесь происходит, и с самого начала он был потрясающим", – рассказывает Колетт Льюис.

Лия говорит, что теперь она изучает свои собственные сверхъестественные способности.

"Когда Йен пришел к нам в дом, он смог подробно описать спальню моего брата, хотя никогда не видел ее раньше. Потом он вошел в спальню моей мамы и сразу пошел к ее гардеробной и сказал, что он может чувствовать аномальную активность здесь. Я сказала ему, что я тоже слышал тут что-то странное и решила тогда, что схожу с ума", – говорит Лия.

"Потом он вошел в мою спальню и увидел мои свечи, которые я использую, когда медитирую и разговариваю с духом дедушки. Он рассказал о том, что мы испытали, а потом "убрал" этого призрака из нашего доме, "перенеся" его "на другую сторону".

Журналисты Staffordshire Live побеседовали с Йеном Гриффитсом и он сказал им, что едва получил сообщение от Колетт Льюис о призраке в доме, так сразу же перед его взором предстал вид высокого худощавого мужчины, бродящего по их дому. Это описание совпало с тем, что видела Лия ночью.

"Дух этого мужчины не был добрым, я уловил от него много негативных чувств. За годы медиумизма я научился избавляться от духов. Некоторые злые духи могут быть очень навязчивыми. Они могут "пометить" вас, как это было с Лией, или заставить вас почувствовать себя плохо, словно вы заболели. Также они могут навлекать на людей нежелательные эмоции".

"После того, как я удалил духа, я обычно благословляю человека, который пострадал от него, и потом "очищаю" дом. Я делаю это, читая в каждой комнате молитвы. Это может занять некоторое время, ведь надо обойти весь дом.

В некоторых местах дома могут быть "порталы", через которые дух проникает сюда, словно проходя через дверной проем. В этом доме я обнаружил два портала. Я "запечатал" их, чтобы больше ничто иное не проникало сюда", – рассказал Гриффитс.